Зеленський розповів, які гарантії прийнятні для України, щоб розмінувати порти

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийнятними гарантіями для розмінування портів є зброя, яку Україна зможе розташувати в регіоні.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає "Суспільне".

За словами Зеленського, Туреччина може стати посередником у деблокаді портів для вивезення зерна.

"Ми готові до вивезення зерна і ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен безпековий коридор", - сказав президент.

При цьому, у відповідь на питання, які гарантії прийнятні для України, щоб розмінувати порти, він заявив: "Зброя, яку ми зможемо розташувати в регіоні. Ми працюємо над цим і отримаємо протикорабельні системи. Це не погрози. Це будуть найкращі гарантії".

Зеленський додав, що взяти участь у деблокаді зможуть країни, яким Україна довіряє, та готові ризикувати.

Нагадаємо:

Напередодні Bloomberg написав, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту, Україна інформацію не коментує і до заяв ставиться скептично.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не вірити запевненням президента РФ Владіміра Путіна, що Росія не скористається коридором для експорту врожаю через порт Одеси для того, щоб напасти на місто.

Економічна правда