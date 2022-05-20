Україна отримала чергові 600 мільйонів євро з пакета екстреного макрофіну від ЄС
ЄС перерахував Україні новий транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро з пакету екстреної макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Сьогодні ми виплатили Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі € 600 мільйонів. Ми також запропонували додаткову позику обсягом 9 мільярдів євро для України у 2022 році. Ми працюватимемо над платформою для відновлення, щоб допомогти відбудувати вільну та демократичну Україну", - заявила вона.
Today, we disbursed a new tranche of €600 million in Macro-Financial Assistance to Ukraine— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2022
More is coming - we proposed an additional €9 billion loan for 🇺🇦 in 2022.
Beyond relief, we'll work on a reconstruction platform to help rebuild Ukraine as a free, democratic country. pic.twitter.com/zoZtzvEg7U
Кошти виділені у рамках пакету екстреної макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
Нагадаємо, Рада ЄС прискорено затвердила макрофін для України у розмірі 1,2 млрд євро 21 лютого, напередодні вторгнення Росії. Перші 300 млн євро з пакета Єврокомісія виплатила 11 березня, наступні 300 млн - також у березні. Відтак, вочевидь, це остання виплата із затвердженого у лютому пакета.
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