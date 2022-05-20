Всі розділи
Укр / Рус

Україна отримала чергові 600 мільйонів євро з пакета екстреного макрофіну від ЄС

П'ятниця, 20 травня 2022, 12:25 - Європейська правда

ЄС перерахував Україні новий транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро з пакету екстреної макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

"Сьогодні ми виплатили Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі € 600 мільйонів. Ми також запропонували додаткову позику обсягом 9 мільярдів євро для України у 2022 році. Ми працюватимемо над платформою для відновлення, щоб допомогти відбудувати вільну та демократичну Україну", - заявила вона.

Кошти виділені у рамках пакету екстреної макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. 

Нагадаємо, Рада ЄС прискорено затвердила макрофін для України у розмірі 1,2 млрд євро 21 лютого, напередодні вторгнення Росії. Перші 300 млн євро з пакета Єврокомісія виплатила 11 березня, наступні 300 млн - також у березні. Відтак, вочевидь, це остання виплата із затвердженого у лютому пакета.

Читайте також: Питання на сотні мільярдів: як ЄС планує відновити та модернізувати Україну

Європейська правда

Україна ЄС гроші
Матеріали за темою
ЄС вивчає шляхи використання заморожених російських активів для відновлення України 20 травня 2022, 10:20
Японія надасть 2 мільйони євро на захист українських АЕС 20 травня 2022, 09:55
ЗМІ: США подумують на півроку скасувати санкції проти Білорусі заради експорту українського зерна 20 травня 2022, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті