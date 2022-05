Україна отримала чергові 600 мільйонів євро з пакета екстреного макрофіну від ЄС

ЄС перерахував Україні новий транш макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро з пакету екстреної макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми виплатили Україні новий транш макрофінансової допомоги у розмірі € 600 мільйонів. Ми також запропонували додаткову позику обсягом 9 мільярдів євро для України у 2022 році. Ми працюватимемо над платформою для відновлення, щоб допомогти відбудувати вільну та демократичну Україну", - заявила вона.

Today, we disbursed a new tranche of €600 million in Macro-Financial Assistance to Ukraine



More is coming - we proposed an additional €9 billion loan for 🇺🇦 in 2022.



Beyond relief, we'll work on a reconstruction platform to help rebuild Ukraine as a free, democratic country. pic.twitter.com/zoZtzvEg7U