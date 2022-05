Украина получила очередные 600 миллионов евро из пакета экстренного макрофина от ЕС

ЕС перечислил Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро из пакета экстренной макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы выплатили Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро. Мы также предложили дополнительный заем в размере 9 миллиардов евро для Украины в 2022 году. Мы будем работать над платформой для восстановления, чтобы помочь отстроить свободную и демократическую Украину", - заявила она.

Today, we disbursed a new tranche of €600 million in Macro-Financial Assistance to Ukraine



More is coming - we proposed an additional €9 billion loan for 🇺🇦 in 2022.



