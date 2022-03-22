Відлік закінчився: Anonymous "злив" базу даних компанії Nestle

Хакерське об'єднання Anonymous зламало базу даних однієї з найбільших харчових компаній світу, Nestle, через її позицію щодо продовження роботи в РФ попри війну проти України.

Про це об’єднання повідомило у Twitter.

Напередодні Anonymous пригрозили усім компаніям, які досі працюють в РФ, і дали 48 годин на вихід із РФ, інакше вони стануть ціллю хакерів.

"Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої харчової компанії в світі Nestlé. Витік 10 Гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо", – заявили хакери.

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 22, 2022

Швейцарська Nestle – одна з найбільших харчових компаній, яка залишається працювати в Росії попри війну. У 2020 році вона сплатила в бюджет агресора 502 млн дол. Корпорації Nestle належить низка відомих брендів: Nescafe, Nesquik, Kit Kat, Purina, Nuts, Fitness.

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Нагадуємо:

Продуктова компанія Nestle не вважає неетичною роботу в Росії і продовжує там діяльність.

Раніше Nestle зупинила імпорт та експорт продуктів не першої необхідності до Росії та з Росії і призупинила капітальні інвестиції в державу-агресора.