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Відлік закінчився: Anonymous "злив" базу даних компанії Nestle

Вівторок, 22 березня 2022, 17:10 - Дана Гордійчук

Хакерське об'єднання Anonymous зламало базу даних однієї з найбільших харчових компаній світу, Nestle, через її позицію щодо продовження роботи в РФ попри війну проти України.

Про це об’єднання повідомило у Twitter.

Напередодні Anonymous пригрозили усім компаніям, які досі працюють в РФ, і дали 48 годин на вихід із РФ, інакше вони стануть ціллю хакерів.

"Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої харчової компанії в світі Nestlé. Витік 10 Гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо", – заявили хакери.

Швейцарська Nestle – одна з найбільших харчових компаній, яка залишається працювати в Росії попри війну. У 2020 році вона сплатила в бюджет агресора 502 млн дол.

Корпорації Nestle належить низка відомих брендів: Nescafe, Nesquik, Kit Kat, Purina, Nuts, Fitness.

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Нагадуємо:

Продуктова компанія Nestle не вважає неетичною роботу в Росії і продовжує там діяльність.

Раніше Nestle зупинила імпорт та експорт продуктів не першої необхідності до Росії та з Росії і призупинила капітальні інвестиції в державу-агресора.

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Nestle РФ хакери

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