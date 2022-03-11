Nestle обмежила торгівлю з Росією, але не повністю

Компанія Nestle зупинила імпорт та експорт до та з Росії продуктів не першої необхідності.

Про це представник компанії повідомив у коментарі Reuters.

Йдеться про такі товари як кава чи вода.

Раніше компанія заявила, що не здійснюватиме нових інвестицій в країну агресора.

Нагадуємо:

Найбільший у світі виробник харчових продуктів Nestle заявив, що призупинив усі капітальні інвестиції в Росії після її вторгнення в Україну.