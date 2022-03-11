Nestle обмежила торгівлю з Росією, але не повністю
П'ятниця, 11 березня 2022, 17:22
Компанія Nestle зупинила імпорт та експорт до та з Росії продуктів не першої необхідності.
Про це представник компанії повідомив у коментарі Reuters.
Йдеться про такі товари як кава чи вода.
Раніше компанія заявила, що не здійснюватиме нових інвестицій в країну агресора.
Нагадуємо:
Найбільший у світі виробник харчових продуктів Nestle заявив, що призупинив усі капітальні інвестиції в Росії після її вторгнення в Україну.
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