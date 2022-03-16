Бізнес на крові українців: які міжнародні компанії фінансують російську армію

За останні два тижні Росію покинуло понад 200 іноземних компаній. Десятки тисяч росіян залишилися без роботи, а мільйони – втратили доступ до якісних та високотехнологічних товарів. Усе це потужно вдарило по економіці окупанта.

Однак є компанії, які мають намір до останнього залишатися в Росії. Попри санкції та розв’язану війну вони продовжують обслуговувати російський ринок.

РФ витрачає на армію близько 15% держбюджету і ще більше – на підтримку диктаторського режиму. Отже, коли ці компанії сплачують податки в російський бюджет, вони фінансують її збройні сили та обстріли українських міст.

За даними ЕП, найбільші іноземні компанії, які залишилися в Росії, за винятком банків, щорічно сплачують близько 20 млрд дол у російський бюджет. З них більше 40% податків приходиться на тютюнових гігантів.

Деякі компанії зробили показові кроки щодо скорочення рекламних бюджетів або інвестицій, однак повністю свою діяльність не припинили і продовжують обслуговувати ринок окупанта.

Такі заходи дозволяють компаніям зберігати прибутки і є спробою перечекати період агресії.

Напередодні журналісти ЕП разом з командою депутата "Слуги" Мар'яна Заблоцького провели дослідження, і порахували, скільки податків сплачують в бюджет РФ компанії, які продовжують бізнес в терористичній державі. Розрахунки зроблені на базі відкритих джерел – з публічної звітності російських юросіб міжнародних компаній за 2021-й рік.

Що це за компанії, які фактично "спонсорують" війну через бюджет РФ, і чому вони не поспішають залишати Росію?

Більшість з них в одній із своїх останніх промов називає Володимир Зеленський.

Тютюн

Усі основні тютюнові виробники, крім British American Tobacco, залишаються на російському ринку. Це Philip Morris (США), Japan Tobacco International (Японія) та Imperial Tobacco (Британія).

Одразу піти з ринку РФ їм важко, адже ці виробники залежні від російських споживачів. Країни Східної Європи входять до провідної десятки за обсягами вживанням сигарет на душу населення. Російський ринок серед них найбільший.

Не дарма лідером за виручкою серед іноземних компаній у Росії є Philip Morris. У 2020 році цей американський гігант виручив з ринку РФ 359 млрд руб (5 млрд дол). Зараз компанія лише оголосила про намір вийти з Росії.

За даними Stat Space, російський ринок у виручці Japan Tobacco International становить 21,2%, Philip Morris – 17,3%.

Інвестиції в нові потужності готові згортати майже всі компанії, однак малоймовірно, що виробники сигарет у найближчий час припинять співпрацю з країною-окупантом.

На ці три тютюнові компанії припадає половина всіх податкових надходжень до російського бюджету серед іноземних компаній, які залишилися в Росії, – 9,1 млрд дол.

Роздрібна торгівля

Великі ритейлери теж не поспішають іти з ринку. Ідеться про Metro (Німеччина), Auchan та Leroy Merlin (Франція). У 2020 році лише ці три мережі виручили з російського ринку 850 млрд руб (11 млрд дол).

Мережа МЕТРО має 94 супермаркети в 51 російському регіоні і забезпечує 14 тис робочих місць. Українська дочка цієї німецької компанії заявила, що зверталася до власника з вимогою закрити бізнес у Росії, однак отримала відмову.

Під маркою французької мережі "Ашан" у Росії залишається відкритим 241 магазин, де працюють 33 тис росіян.

Мережа будівельних гіпермаркетів "Леруа мерлен" зіткнулася з проблемами постачань, однак продовжує працювати на російському ринку. В РФ компанія має 107 гіпермаркетів, які обслуговують 44 тис співробітників.

Ритейлери не планують іти з Росії.

По-перше, вони дуже залежні від російського ринку. За даними Stat Space, частка російських споживачів у загальній виручці "Ашану" становить 11,5%, "Метро" – 10,1%, "Леруа Мерлен" – 18,3%.

По-друге, у цих компаніях працюють десятки тисяч робітників. Своє рішення продовжувати співпрацю з агресором вони мотивують "турботою про звичайних людей".

Загалом ці ритейлери сплачують близько 700 млн дол податків.

Примітно, що велика частка російського ритейлу припадає саме на французські компанії. Їх напередодні в інтерв'ю "НВ" згадував голова РНБО секретар РНБО Олексій Данілов.

"Мені дуже прикро, коли компанії лишаються працювати на території РФ… До речі, тут лідером є Франція. Французькі компанії майже всі лишаються на території країни-агресора і працюють на криваві гроші.

Ці гроші всі в крові наших дітей, наших близьких та рідних. Їм треба про це думати. Вони не розуміють, що Путін за ці гроші купує снаряди, які вбивають дітей? Вони мають це усвідомлювати", – наголосив він.

Харчова промисловість

У Росії залишаються такі великі виробники продуктів харчування: Nestle (Швейцарія), Mars (США), Danone (Франція), PepsiCo (США), Coca-Cola (США).

У 2020 році ці пʼять компаній мали виручку 728 млрд руб (9,9 млрд дол). На них припадає левова частка асортименту в супермаркетах.

Корпорації Nestle належить низка відомих брендів: Nescafe, Nesquik, Kit Kat, Purina, Nuts, Fitness. Компанія оголосила про намір працювати з країною-окупантом, хоча й обмежила інвестиції і продаж окремої продукції.

Danone теж призупинила інвестиційні проєкти в Росії, однак виробництво молочних продуктів та дистрибуцію зберегла.

Coca-Cola та PepsiCo оголосили про призупинення бізнесу на деяких напрямках, однак остаточних рішень не ухвалили.

Американська компанія Mars після російського вторгнення в Україну лише призупинила інвестиції.

Частка російського ринку для цих компаній не настільки суттєва, як для ритейлерів чи виробників тютюну, тому їм було б легше відмовитися від співпраці з окупантом.

Coca-Cola, Nestle, PepsiCo та Mars сплачували в Росії 2,1 млрд дол податків.

Автопром

Попри жорсткі технологічні санкції та дефіцит запчастин, деякі автовиробники готові продовжувати діяльність у Росії. Серед них – Renault (Франція), Hyundai (Корея), Kia Motors (Корея), Mitsubishi (Японія) та Nissan (Японія).

У 2020 році ці виробники виручили з російського ринку 880 млрд руб (11,8 млрд дол).

Найбільша увага прикута до компанії Renault, яка зупинила свої заводи, але продовжує співпрацю з "АвтоВАЗом". Французький концерн володіє 66% російського автогіганта і поки не має наміру виходити з бізнесу.

На думку експертів Motor.ru, якщо французький власник вирішить покинути російський автопром, заводи "АвтоВАЗу" зможуть збирати лише дві моделі: Niva Legend та Niva Travel.

Корейська Hyundai призупинила роботу заводів через нестачу компонентів, однак про вихід з країни не заявляла. У Росії компанія щороку збирала 200 тис авто, це 4% від її світових потужностей.

Постачати автомобілі Hyundai не припинить, як і інша корейська компанія – Kia. Остання має в Росії 14 заводів, де працюють 52 тис людей.

Японська Mitsubishi працює на ринку країни-агресора в штатному режимі, хоча її дочка Mitsubishi Electric припинила постачання. Nissan теж оголосила про тимчасову зупинку підприємств, однак без повного виходу з російського ринку.

Renault, Mitsubishi, Hyundai та Kia разом сплачують 2,5 млрд дол податків.

Хімічна промисловість

Концерни з виробництва ліків, побутової хімії та харчових добавок теж не поспішають іти з російського з ринку. Мова про німецькі компанії Bayer, BASF та Henkel.

Найчутливішою з цього списку є Bayer. Вона виробляє важливі ліки і продовжить їх постачати. Водночас компанія відмовилася від інвестицій і всієї діяльності, крім тієї, що стосується охорони здоров’я та сільського господарства.

Henkel має намір відмовитися від інвестицій та спонсорських контрактів, однак продовжить операційну діяльність та постачання товарів. BASF спочатку оголосила про припинення роботи, але потім продовжила постачання до Росії.

Для всіх цих компаній російський ринок не є стратегічним і становить лише кілька відсотків від загальної виручки.

Лише ці три виробники щорічно сплачують до бюджету країни-окупанта близько 600 млн дол податків.

Інші

Американська Procter & Gamble, якій належать бренди Tide, Ariel, Gillette, Venus, Head&Shoulders, Oral-B, Old Spice, обмежила інвестиції та рекламну активність у зв’язку з вторгненням Росії в Україну, але повністю роботу не припинила.

Ігрові магазини Valve, Epic Games, Sony та Nintendo мають певні проблеми з платіжними системами, але теж продовжать працювати на російському ринку.

Американська мережа ресторанів Burger King спочатку заявила, що розглядає російський ринок як стратегічний, тому не збирається з нього йти, а потім призупинила підтримку ресторанів – що б це не означало.

Незрозумілим залишається статус компаній McDonald's, KFC та Starbucks, які у зв’язку з агресією тимчасово закрили свої ресторани.

З одного боку, на ці фірми тиснуть політики та суспільство, закликаючи до бойкоту через підтримку агресора. З іншого – росіяни погрожують їм націоналізацією та арештом керівництва. Остаточне рішення їм ще доведеться ухвалити.

Ці чотири мережі щорічно сплачують окупантам 400 млн дол податків.

Список компаній, які продовжують працювати в РФ, неповний, адже згадані лише найбільші. Щодня з новими санкціями він скорочується, але деякі платники податків стійко тримаються за ринок країни-агресора, шукаючи компроміси.

Найжорсткіші випробування для іноземців у Росії ще попереду, але багато компаній розраховують перечекати кризу і продовжують наповнювати російський бюджет війни.