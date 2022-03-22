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Укр / Рус

Отсчет закончился: Anonymous "слил" базу данных компании Nestle

Вторник, 22 марта 2022, 17:10 - Дана Гордийчук

Хакерское объединение Anonymous взломало базу данных одной из крупнейших пищевых компаний мира, Nestle, из-за ее позиции по продолжению работы в РФ, несмотря на войну против Украины.

Об этом объединение сообщило в Twitter.

Накануне Anonymous пригрозили всем до сих пор работающим в РФ компаниям и дали 48 часов на выход из РФ, иначе они станут целью хакеров.

Коллектив Anonymous обнародовал базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestlé. Утечка 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestlé и т.д.", – заявили хакеры.

Швейцарская Nestle – одна из крупнейших пищевых компаний, которая остается работать в России, несмотря на войну. В 2020 году она уплатила в бюджет агрессора 502 млн долларов.

Корпорации Nestle принадлежит ряд известных брендов: Nescafe, Nesquik, Kit Kat, Purina, Nuts, Fitness.

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Напоминаем:

Продуктовая компания Nestle не считает неэтичной работу в России и продолжает там деятельность.

Ранее Nestle остановила импорт и экспорт продуктов не первой необходимости в Россию и Россию и приостановила капитальные инвестиции в государство-агрессора.

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Nestle РФ хакеры

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