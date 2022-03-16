Заводи BMW та Volkswagen простоюють через нестачу українських деталей – FT

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Автовиробники BMW і Volkswagen були змушені призупинити заводи по всій Європі через брак деталей, що поставляються з України.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, в Україні налічується близько 40 заводів із виробництва запчастин до автомобілів. За оцінками AutoAnalysis, на країну припадає близько п'ятої частини європейських поставок елементів проводки.

На відміну від інших деталей, які можна легко виготовити в іншому місці, ці деталі виготовляються на замовлення. Кожна модель автомобіля має свою індивідуальну систему, виточену до міліметра.

Представники компаній заявили, що з початку війни почали працювати над альтернативами, проте це дорого і потребує часу. За їх оцінками, нове обладнання, необхідне виготовлення елементів проводки, коштує від 100 тисяч до 2 млн фунтів стерлінгів, а на його створення йде від трьох до шести місяців.

Повідомляється, що деякі постачальники в Україні вже почали відновлювати роботу. Volkswagen заявив, що 9 з 11 його постачальників у країні працюють, хоч і зі зменшеною потужністю.

"Найбільшою проблемою є доставка готової продукції через польсько-український кордон на автозаводи. Існує гостра нестача водіїв вантажівок, серед яких переважно чоловіки, і на них поширюється заборона на виїзд з країни. Деякі заводи звернулися до колишніх співробітників-пенсіонерів", – заявив представник компанії.

За словами двох людей, поінформованих про ситуацію, багато автотранспортних компаній за межами країни неохоче відправляють автомобілі через кордон, побоюючись, що вони не повернуться.

За словами кількох постачальників, що працюють у країні, війна в Україні практично не торкнулася робітників на заводах. Більшість працівників на фабриці – жінки, на яких не розповсюджується українське законодавство про військовий обов'язок.