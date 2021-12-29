"Яготинське" може зупинити виробництво через ціни на газ – співвласник
Компанія "Молочний альянс" вважає недоцільною виробничу діяльність молочної галузі через зростання цін на енергоносії.
Про це написав співзасновник "Молочного альянсу" Олександр Деркач на своїй сторінці у Facebook.
Холдингу належать торгові марки "Яготинське", "Яготинське для дітей", "Пирятин", "Славія", "Златокрай".
"15 років займаємось молочним бізнесом. Ніколи, навіть у найважчі 2013-2014 роки, ми не потрапляли в ситуацію, яка від нас не залежить, і яка ставить взагалі питання про доцільність подальшої виробничої діяльності. Причому всієї галузі, а не тільки окремих виробників", – написав Деркач.
За словами голови наглядової ради "Молочного альянсу" Сергія Вовченка, заводи групи попередили своїх партнерів про неможливість далі працювати зі збитками.
"Ситуація парадоксальна: чим більше ти переробляєш молока і випускаєш продукції, тим більше ти отримуєш збитків. Ціна на газ за рік для нас виросла майже в 10 раз (з 5,5 грн/м.куб до 50 грн/м куб). Електроенергія — в 2,5 рази. Ціни на таропакувальні матеріали — на 42%, ціни на молоко-сировину — на 25%", – написав Вовченко.
Керівництво групи звернулося до господарств з пропозицією на період до стабілізації ситуації з цінами на газ знизити ціни на молоко-сировину на кілька процентів.
"І звернулись до торгівельних мереж: прийміть наші економічно обгрунтовані ціни і скоротіть дебіторську заборгованість до рівня договірних умов. Ми не ставимо ультиматумів, а лише пропонуємо спільно побороти цю кризу. Від того усі виграють на перспективу", – додав Вовченко.
Нагадуємо:
За тиждень ціна газу на українській біржі знизилася майже на 11% – з 54,3 тис грн до 48 тис грн.
Економічна правда
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