Заводы BMW и Volkswagen простаивают из-за нехватки украинских деталей – FT

Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images

Автопроизводители BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить заводы по всей Европе из-за нехватки деталей, которые поставляются из Украины.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, в Украине насчитывается около 40 заводов по производству запчастей к автомобилям. По оценкам AutoAnalysis, на страну приходится около пятой части европейских поставок элементов проводки.

В отличие от других деталей, которые можно легко изготовить в другом месте, эти детали изготавливаются на заказ. Каждая модель автомобиля имеет свою индивидуальную систему, отточенную до миллиметра.

Представители компаний заявили, что с начала войны начали работать над альтернативами, однако это дорого и требует времени.

По их оценкам, новое оборудование, необходимое для изготовления элементов проводки, стоит от 100 тысяч до 2 млн фунтов стерлингов, а на его создание уходит от трех до шести месяцев.

Сообщается, что некоторые поставщики в Украине уже начали возобновлять работу. Volkswagen заявил, что 9 из 11 его поставщиков в стране работают, хотя и с уменьшенной мощностью.

"Большой проблемой является доставка готовой продукции через польско-украинскую границу на автозаводы. Существует острая нехватка водителей грузовиков, которые в основном мужчины, и на них распространяется запрет на выезд из страны. Некоторые заводы обратились к бывшим сотрудникам–пенсионерам", – заявил представитель компании.

По словам двух человек, проинформированных о ситуации, многие автотранспортные компании за пределами страны неохотно отправляют автомобили через границу, опасаясь, что они не вернутся.

По словам нескольких поставщиков, работающих в стране, война в Украине практически не затронула рабочих на заводах. Большинство сотрудников на фабрике – женщины, на которых не распространяется украинское законодательство о воинской повинности.