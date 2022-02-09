КМДА оновить систему оповіщення населення за 11 мільйонів

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Київська міська влада виділила 11 мільйонів гривень з бюджету на оновлення системи оповіщення населення в разі надзвичайних ситуацій.
Джерело: пресслужба Київської міської державної адміністрації з коментарем заступника голови КМДА Петра Пантелеєва
Пряма мова Пантелеєва: "На жаль, деякі елементи системи оповіщення, попри їхній робочий стан, не модернізувались десятки років.
Нова система оповіщення включатиме ширший перелік каналів комунікації, можливість диференційованих сигналів для різних територій та груп населення, залежно від загрози".
Деталі: У КМДА хочуть перейти з аналогової системи оповіщення на цифрову.
У 2021 році фахівці розробили концепт і проєкт відповідної системи за взірцем подібних систем у містах Польщі, Нідерландів, США та Німеччини.
Крім того за словами Пантелеєва, міська влада оновить інструкції для різних груп населення щодо порядку дій в разі надзвичайної ситуації. Відповідні інструкції розроблять також для дитячих садочків, шкіл, лікарень тощо.
Передісторія:
Раніше в КМДА звертались до населення, що в разі тривоги буде застосовано традиційний метод оповіщення через аналогові гучномовці, а саме сигналом "Увага всім!". Згідно з чинною інструкцією, населення повинно ввімкнути телевізор чи радіоприймач і виконувати інструкції.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що система оповіщення населення, яку мусять застосувати в разі початку повномасштабної війни, була розроблена ще за часів СРСР.
З 4 лютого в столичних школах дітям почали пояснювати, як діяти в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
У Києві в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій можна буде використовувати понад 500 сховищта 4 500 об’єктів подвійного призначення.
Кличко заявляв, що в разі російського нападу головним бомбосховищем будуть комунікації київського метрополітену.