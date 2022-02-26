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Київ Цифровий попереджатиме містян про небезпеку

Субота, 26 лютого 2022, 12:51

Міський застосунок Київ Цифровий перейшов в режим інформування.

Про це повідомив заступник київського міського голови Петро Оленич.

Щоб отримувати важливі повідомлення про ситуацію в Києві, необіхдно увімкнути сповіщення в налаштуваннях застосунку.

"Також у ньому зібрані корисні посилання на мапу укриттів, інструкцію дій при обстрілах тощо. Довіряйте тільки інформації з офіційних джерел і зберігайте спокій", – повідомив Оленич.

Економічна правда

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Київ війна

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