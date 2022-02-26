Київ Цифровий попереджатиме містян про небезпеку
Субота, 26 лютого 2022, 12:51
Міський застосунок Київ Цифровий перейшов в режим інформування.
Про це повідомив заступник київського міського голови Петро Оленич.
Щоб отримувати важливі повідомлення про ситуацію в Києві, необіхдно увімкнути сповіщення в налаштуваннях застосунку.
"Також у ньому зібрані корисні посилання на мапу укриттів, інструкцію дій при обстрілах тощо. Довіряйте тільки інформації з офіційних джерел і зберігайте спокій", – повідомив Оленич.
Економічна правда
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