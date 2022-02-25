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На Подолі у Києві забудовник зносить історичну будівлю під час війни

П'ятниця, 25 лютого 2022, 17:43
 

Власник кам'яної будівлі в історичному Подолі в Києві, зведеної в кінці ХІХ століття, веде будівельні роботи.

Про це написав юрист Дмитро Перов на своїй сторінці у Facebook.

"Верх цинізму – поки наші Герої ведуть запеклий спротив російським окупантам біля Академмістечка, сучий потрох вирішує свої "вапроси".

"Дужі козаки" розбирають кам’яницю кінця ХІХ ст на Подолі. Цимлянський провулок, 3", – написав Перов.

Він додав, що в період воєнного стану проведення будівельних робіт заборонено.

Економічна правда

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будівництво Київ

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