На Подолі у Києві забудовник зносить історичну будівлю під час війни

Власник кам'яної будівлі в історичному Подолі в Києві, зведеної в кінці ХІХ століття, веде будівельні роботи.

Про це написав юрист Дмитро Перов на своїй сторінці у Facebook.

"Верх цинізму – поки наші Герої ведуть запеклий спротив російським окупантам біля Академмістечка, сучий потрох вирішує свої "вапроси".

"Дужі козаки" розбирають кам’яницю кінця ХІХ ст на Подолі. Цимлянський провулок, 3", – написав Перов.

Він додав, що в період воєнного стану проведення будівельних робіт заборонено.

Економічна правда