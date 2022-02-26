"Червона" гілка метро у Києві працює лише як укриття

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Станції метро на Святошинсько-Броварській гілці метро у Києві працюють лише в режимі укриття, потяги не курсують.

Про це повідомляє КМДА.

Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.

У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.

Нагадуємо:

Раніше "Суспільне" повідомило, що на станціях метро "Берестейська", "Шулявська" та "Університет", які знаходяться в безпосередній близької до боїв, закрили гідрозатвори, щоб унеможливити проникнення