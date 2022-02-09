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КГГА обновит систему оповещения населения за 11 миллионов

Среда, 9 февраля 2022, 09:50
 
Dhiraj Singh/Bloomberg via Getty Images

Киевские городские власти выделили 11 миллионов гривен из бюджета на обновление системы оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации с комментарием заместителя главы КГГА Петра Пантелеева

Прямая речь Пантелеева: "К сожалению, некоторые элементы системы оповещения, несмотря на их рабочее состояние, не модернизировались десятки лет.

Новая система оповещения будет включать более широкий перечень каналов коммуникации, возможность дифференцированных сигналов для разных территорий и групп населения в зависимости от угрозы".

Детали: В КГГА хотят перейти от аналоговой системы оповещения к цифровой.

В 2021 году специалисты разработали концепт и проект соответствующей системы по образцу подобных систем в городах Польши, Нидерландов, США и Германии.

Кроме того, по словам Пантелеева, городские власти обновят инструкции для разных групп населения относительно порядка действий в случае чрезвычайной ситуации. Соответствующие инструкции будут разработаны также для детских садов, школ, больниц и т.д.

Предыстория: 

Ранее в КГГА обращались к населению, что в случае тревоги будет применен традиционный метод оповещения через аналоговые громкоговорители, а именно сигналом "Внимание всем!". Согласно действующей инструкции население должно включить телевизор или радиоприемник и следовать дальнейшим указаниям.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что система оповещения населения, которую должны применить в случае начала полномасштабной войны, была разработана еще во времена СССР.

С 4 февраля в столичных школах детям стали объяснять, что делать и как себя вести в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В Киеве в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий можно будет использовать более 500 хранилищ и 4500 объектов двойного назначения.

Кличко заявлял, что в случае российского нападения главным бомбоубежищем будут коммуникации киевского метрополитена.

Украинская правда

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Киев КГГА технології

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