У відповідь на виклики сьогодення. Товариство Червоного Хреста та Coca-Cola HBC поглиблюють партнерство

Товариство Червоного Хреста України та компанія Coca-Cola HBC Ukraine підписали новий меморандум про поглиблення співпраці. Тепер угоду, де йшлося про реагування на надзвичайні ситуації та підтримку соціально незахищених верств населення, доповнено пунктами про популяризацію волонтерського руху та розвиток молоді.

Coca-Cola HBC Ukraine

Компанія Coca-Cola HBC та Товариство Червоного Хреста спільно займаються реалізацією різних проєктів вже понад 10 років.

Розпочавши партнерство у 2009 році та офіційно закріпивши його у 2012 році першим меморандумом, партнери допомагали українцям боротися з наслідками епідемій, повеней, пожеж та сильних морозів, підтримували вимушених переселенців.

Coca-Cola HBC Ukraine

"Ми разом з компанією Coca-Cola допомагаємо людям там, де це потрібно. Наша співпраця, яка триває вже 13 років, продовжується і направлена на допомогу безпосередньо тим людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Тому і цей меморандум теж направлений саме на допомогу", - підкреслив Генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко.

Зокрема, у 2009 році, під час спалаху епідемії грипу, Coca-Cola допомогла з розповсюдженням медичних препаратів через свою систему дистрибуції. У 2010-му та 2013-му компанія забезпечувала питною водою людей, постраждалих від повеней – на західній Україні та Одещині.

У 2014 році - надавала логістичну допомогу, доставляючи вантажі обласним організаціям ТЧХУ.

У 2020-му, коли Україна, як і весь світ, постала перед загрозами пандемії Covid-19, Червоний Хрест та Coca-Cola також спрямували свої спільні зусилля на її подолання: закуповували медичне обладнання для 7 ключових лікарень у різних регіонах України за підтримки Фундації Coca-Cola, забезпечували питною водою 15 лікарень у 5 регіонах країни, ініціювали кампанію з підтримки донорства крові в Україні, до якої приєдналося 15 тисяч донорів.

Coca-Cola HBC Ukraine

З 2022 року, продовжуючи традиції співпраці та враховуючи глобальні виклики сьогодення, Coca-Cola HBC та Товариство Червоного Хреста України мають на меті підтримувати розвиток молоді та започаткувати нові напрямки корпоративного волонтерства.

"Червоний Хрест вже понад 13 років є нашим надійним партнером. Сьогодні, зважаючи на ті виклики, які є в суспільстві, ми вирішили розширити нашу співпрацю новими напрямками, які б дозволили нам ще більш ефективно співпрацювати на благо наших громад. Адже наш бізнес є невід’ємною частиною суспільства і в Україні з перших днів нашої роботи ми робили все можливе для того, щоб допомогти тим людям, які в першу чергу потребують такої допомоги", - додав директор з корпоративних зв’язків та сталого розвитку Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед Андрій Бублик.

Зазначимо, що співпраця Coca-Cola та Червоного Хреста відбувається по всьому світу: на міжнародному рівні вони співпрацюють з 1917 року - відтоді компанія допомагає Товариству у реалізації гуманітарних ініціатив.

Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед (Coca-Cola HBC Ukraine) — лідер українського ринку безалкогольних напоїв, що входить до Coca-Cola HBC Group, провідного ботлера продукції The Coca-Cola Company. Компанія працює у 29 країнах світу та пропонує широкий вибір безалкогольних напоїв у різних категоріях.

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) – найбільша гуманітарна організація в Україні, що вже 102 роки спрямовує своє зусилля на захист життя, здоров'я та гідності людей. ТЧХУ є одним із 192 національних товариств Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Червоний Хрест України налічує 24 обласних та 283 районних організацій, в яких близько 3000 волонтерів.