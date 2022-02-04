В ответ на сегодняшние вызовы. Общество Красного Креста и Coca-Cola HBC углубляют партнерство

Общество Красного Креста Украины и Coca-Cola HBC Ukraine подписали новый меморандум об углублении сотрудничества. Теперь соглашение, где речь шла о реагировании на чрезвычайные ситуации и поддержку социально незащищенных слоев населения, дополнено пунктами о популяризации волонтерского движения и развитии молодежи.

Coca-Cola HBC Ukraine

Компания Coca-Cola HBC и Общество Красного Креста совместно занимаются реализацией разных проектов уже более 10 лет.

Начав партнерство в 2009 году и официально закрепив его в 2012 году первым меморандумом, партнеры помогали украинцам бороться с последствиями эпидемий, наводнений, пожаров и сильных морозов, поддерживали вынужденных переселенцев.

Coca-Cola HBC Ukraine

"Мы вместе с компанией Coca-Cola помогаем людям там, где это необходимо. Наше сотрудничество, продолжающееся уже 13 лет, продолжается и направлено на помощь непосредственно тем людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Поэтому и этот меморандум тоже направлен именно на помощь", — подчеркнул Генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко.

В частности, в 2009 году во время вспышки эпидемии гриппа Coca-Cola помогла с распространением медицинских препаратов через свою систему дистрибуции. В 2010 и 2013 компания обеспечивала питьевой водой людей, пострадавших от наводнений — на западной Украине и в одесской области.

В 2014 году — оказывала логистическую помощь, доставляя грузы областным организациям ОККУ.

В 2020-м, когда Украина, как и весь мир, оказалась перед угрозами пандемии Covid-19, Красный Крест и Coca-Cola также направили свои общие усилия на ее преодоление: закупали медицинское оборудование для 7 ключевых больниц в разных регионах Украины при поддержке Фонда Coca-Cola, снабжали питьевой водой 15 больниц в 5 регионах страны, инициировали кампанию по поддержке донорства крови в Украине, к которой присоединилось 15 тысяч доноров.

Coca-Cola HBC Ukraine

С 2022 года, продолжая традиции сотрудничества и учитывая глобальные вызовы, цель Coca-Cola HBC и Общество Красного Креста Украины — поддерживать развитие молодежи и положить начало новым направлениям корпоративного волонтерства.

"Красный Крест уже более 13 лет является нашим надежным партнером. Сегодня, учитывая те вызовы, которые существуют в обществе, мы решили расширить наше сотрудничество новыми направлениями, которые позволили бы нам еще более эффективно сотрудничать на благо наших общин. Ведь наш бизнес является неотъемлемой частью общества и в Украине с первых дней нашей работы мы делали все возможное для того, чтобы помочь тем людям, которые в первую очередь нуждаются в такой помощи", — добавил директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед Андрей Бублик.

Отметим, что сотрудничество Coca-Cola и Красного Креста происходит по всему миру: на международном уровне они сотрудничают с 1917 года — с тех пор компания помогает Обществу в реализации гуманитарных инициатив.

Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед (Coca-Cola HBC Ukraine) — лидер украинского рынка безалкогольных напитков, входящий в Coca-Cola HBC Group, ведущего ботлера продукции The Coca-Cola Company. Компания работает в 29 странах мира и предлагает широкий выбор безалкогольных напитков в разных категориях.

Общество Красного Креста Украины (ОККУ) — крупнейшая гуманитарная организация в Украине, которая уже 102 года направляет свои усилия на защиту жизни, здоровья и достоинства людей. ОККУ является одним из 192 национальных обществ Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Красный Крест Украины насчитывает 24 областных и 283 районных организаций, в которых около 3000 волонтеров.