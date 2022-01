ЕС выделит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро.

Об этом она заявила на брифинге 24 января.

По ее словам, новый макрофинансовый пакет поможет Украине адресовать финансовые потребности, вызванные конфликтом, а также поддержать устойчивость страны.

It will help Ukraine now, to address financing needs due to the conflict & support the country’s resilience-building efforts.⁰

It consists of:



1. New macro-financial assistance package of €1.2 billion



2. Doubling of bilateral assistance this year, with another €120 million pic.twitter.com/N6lzD6Izj8