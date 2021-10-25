Україна отримала 600 млн євро фіндопомоги від ЄС
Єврокомісія 25 жовтня перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової фінансової допомоги внаслідок пандемії.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Україна отримає другий та останній транш за програмою, узгодженою у 2020 році. Перший транш отримано у грудні 2020 року обсягом 600 млн євро. Загалом обсяг наданих Україні макрофінансових позик з боку ЄС становить близько 4,4 млрд євро.
Допомога Україні є частиною програми ЄС для підтримки економічного відновлення країн після пандемії COVID-19 загальним обсягом 3 млрд євро.
Отримання траншу вже підтвердив президент Володимир Зеленський: він подякував голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК Валдісу Домбровскісу.
За підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС сьогодні отримано €600 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Дякую Президенту Єврокомісії @vonderleyen та віце-президенту @Vdombrovskis за плідну співпрацю та дієву підтримку реформ. Разом будуємо європейську Україну.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2021
Домбровскіс заявив, що Україна доклала "суттєвих зусиль задля виконання умов отримання макрофінансової допомоги, а також досягла задовільного прогресу у співпраці з Міжнародним валютним фондом".
🇪🇺🇺🇦 We are supporting #Ukraine with an EU Macro-Financial Assistance programme of €1.2 billion. Its second tranche of €600 million disbursed today is a clear sign of EU support for Ukraine’s reform agenda.— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 25, 2021
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Паоло Джентілоні, єврокомісар з питань економіки, підкреслив, що транші є не лише доказом солідарності з українцями, але й відображення сталості України у досягненні ключових реформ, узгоджених з ЄК та МВФ.
Транш зумовлений позитивною оцінкою прогресу України Єврокомісією щодо восьми структурних маяків у питаннях публічних фінансів, верховенства права, покращення бізнес-клімату, секторальних реформ та управління держпідприємствами.
ЄК також зауважила позитивний результат місії МВФ, що завершилася угодою на рівні персоналу для України.
У Міністерстві фінансів раніше повідомляли, що ці кошти спрямують на підтримання економічної стабілізації в Україні шляхом забезпечення потреб у зовнішньому фінансуванні.
Нагадуємо:
Європейська Комісія схвалила виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у 600 млн євро.
Україна та ЄС 23 липня 2020 року офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро.
Половину коштів Брюссель погодився перерахувати без додаткових умов і Україна отримала їх вже у грудні 2020 року. Для отримання наступних 600 млн Україна має провести низку реформ.
У серпні Домбровскіс заявив, що Україна виконала всі основні умови для отримання другого траншу, але зауважив, що його надходження можливе після рішення МВФ.
Економічна правда
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