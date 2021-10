Україна отримала 600 млн євро фіндопомоги від ЄС

Єврокомісія 25 жовтня перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової фінансової допомоги внаслідок пандемії.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Україна отримає другий та останній транш за програмою, узгодженою у 2020 році. Перший транш отримано у грудні 2020 року обсягом 600 млн євро. Загалом обсяг наданих Україні макрофінансових позик з боку ЄС становить близько 4,4 млрд євро.

Допомога Україні є частиною програми ЄС для підтримки економічного відновлення країн після пандемії COVID-19 загальним обсягом 3 млрд євро.

Отримання траншу вже підтвердив президент Володимир Зеленський: він подякував голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК Валдісу Домбровскісу.

Домбровскіс заявив, що Україна доклала "суттєвих зусиль задля виконання умов отримання макрофінансової допомоги, а також досягла задовільного прогресу у співпраці з Міжнародним валютним фондом".

🇪🇺🇺🇦 We are supporting #Ukraine with an EU Macro-Financial Assistance programme of €1.2 billion. Its second tranche of €600 million disbursed today is a clear sign of EU support for Ukraine’s reform agenda.

👇🏻 https://t.co/1dQviin3ko