Пакет санкцій ЄС у разі вторгнення включає "Північний потік-2" – канцлер Австрії

getty images

Пакет санкцій, підготовлений Європейським Союзом у разі вторгнення Росії в Україну, включає заходи проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив у понеділок канцлер Австрії Карл Негаммер, його цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Тоді (у разі вторгнення Росії) сертифікацію (газопроводу) буде призупинено. У цьому немає жодних сумнівів. Тому це означає, що "Північний потік-2" є частиною санкцій", - сказав Негаммер на пресконференції в понеділок.

Негаммер додав, що підготовлені Євросоюзом санкції можуть бути "активовані одним натисканням кнопки", а обхід цих санкцій "неможливий" або "по можливості ускладнений" завдяки гарній підготовці Єврокомісії, додає австрійське видання Der Standard.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде також активований режим санкцій, якщо Путін визнає незалежність ОРДЛО, Негаммер сказав, що "режим санкцій узгоджується в межах Європейського Союзу, тому я прошу у вас розуміння, що тут не буде окремих думок".

До цього від європейських політиків також лунали заяви про можливість зупинки проєкту "Північний потік-2" у разі нападу РФ на Україну.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок говорила, що у разі російського вторгнення в Україну газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції Заходу.

Про те, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущено в роботу, говорив і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Європейська правда