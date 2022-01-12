Вживані авто та нафта: річна інфляція у США сягнула рекорду за 39 років

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Споживчі ціни у США зросли за 2021 рік на 7% – найбільше з 1982 року, передусім внаслідок цін на енергоносії та транспорт.

Про це йдеться у даних Бюро статистики праці США.

Інфляція у 7% перевищила показник 1982 року, коли ціни зросли на 6,16% за рік внаслідок енергетичної кризи початку 80-х.

У 2021 році зростання споживчих цін зумовлено передусім подорожчанням енергоносіїв – енергетичні ціни зросли за рік на 29,3%. Найбільше, передбачувано, на нафту та газ, що стали на 49,6% та 41% дорожче.

Щодо транспорту, ціни на вживані автівки випередили у темпах зростання нові. Старі авто зросли у ціні на 37,3%, а нові – лише на 11,8%. Зумовлена така різниця логістичною кризою та дефіцитом мікрочипів, спричинених пандемією.

Ціни на продукти харчування зросли у Штатах на 6,3% протягом 2021 року.

Базова інфляція, котра не враховує ціни на нестабільні категорії продукції на кшталт енергоносіїі, зросла на 5,5% – найшвидше з 1991 року.

У країні фіксують рекордну за десятиліття інфляцію у часи готовності Федерального резерву згортати антикризову програму та зростання тиску до підвищення облікової ставки. Наступне засідання ФРС відбудеться у березні,

Читайте більше у статті Ярослава Вінокурова: Друкарський верстат зробив свою справу, США планують згортати антикризові заходи. До чого готуватися світу та Україні?

Нагадуємо:

Федеральна резервна система США оголосила про початок згортання антикризової програми викупу активів.

Підвищення ставок провідними центробанками зменшує "апетит" інвесторів до ризику. Як наслідок, інвестиції у країни, що розвиваються (до яких відноситься і Україна), стануть дорожчими, адже дохідність за державними запозиченнями розраховується як ставка за казначейськими зобов'язаннями США "плюс" премія за ризик.

Економічна правда





