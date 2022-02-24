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Байден оголосив деталі нових санкцій проти Росії

Четвер, 24 лютого 2022, 20:50

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет санкцій проти РФ - зокрема, йдеться про експортні обмеження, санкції проти ВТБ, а також санкції на експорт високотехнологічної продукції в Росію.

Про це він сказав під час звернення.

"Ми обмежимо здатність влади Росії діяти в доларах, євро, єні... Введено санкції проти банків, які володіють активами на трильйон доларів, і відключимо банки від фінансової системи, включаючи ВТБ, який має 250 млрд доларів активів", - сказав Байден.

"Ми зупинимо здатність Росії фінансувати і нарощувати військо. А також обмежимо їхню можливість конкурувати у хайтек-економіці 21 сторіччя", - додав він.

Доповнюється...

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