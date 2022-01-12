Подержанные авто и нефть: годовая инфляция в США достигла рекорда за 39 лет

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Потребительские цены в США выросли за 2021 год на 7% - больше всего с 1982 года, прежде всего в результате цен на энергоносители и транспорт.

Об этом говорится в данных Бюро статистики труда США.

Инфляция в 7% превысила показатель 1982 года, когда цены выросли на 6,16% за год в результате энергетического кризиса начала 80-х годов.

В 2021 году рост потребительских цен обусловлен прежде всего удорожанием энергоносителей – энергетические цены выросли за год на 29,3%. Больше всего предсказуемо на нефть и газ, которые стали на 49,6% и 41% дороже.

Относительно транспорта, цены на подержанные автомобили опередили в темпах роста новые. Подержанные авто выросли в цене на 37,3%, а новые – всего на 11,8%. Обусловлена такая разница логистическим кризисом и дефицитом микрочипов, вызванных пандемией.

Цены на продукты питания выросли в Штатах на 6,3% в течение 2021 года.

Базовая инфляция, не учитывающая цены на нестабильные категории продукции вроде энергоносители, выросла на 5,5% – быстрее всего с 1991 года.

В стране фиксируют рекордную за десятилетие инфляцию во время готовности Федерального резерва сворачивать антикризисную программу и рост давления до повышения учетной ставки. Следующее заседание ФРС состоится в марте,

Читайте больше в статье Ярослава Винокурова: Печатный станок сделал свое дело, США планируют сворачивать антикризисные меры. К чему готовиться миру и Украине?

Напоминаем:

Федеральная резервная система США объявила о начале сворачивания антикризисной программы выкупа активов.

Повышение ставок ведущими центробанками уменьшает "аппетит" инвесторов к риску. Как следствие, инвестиции в развивающиеся страны (к которым относится и Украина), станут дороже, ведь доходность по государственным заимствованиям рассчитывается как ставка по казначейским обязательствам США "плюс" премия за риск.

Экономическая правда