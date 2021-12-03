В ОПУ розповіли, чому "тисячу Зеленського" не дадуть живими грошима

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Тисячу гривень, яку президент Володимир Зеленський пообіцяв усім вакцинованим двома дозами проти ковід, не виплачуватимуть живими грошима, бо є ризик виведення їх з економіки та зростання інфляції.

Джерело: радник президента України з економічних питань Олег Устенко в коментарі телеканалу "Дом"

Пряма мова Устенка: "От опозиція каже – дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратиться на імпорт".

Деталі: Радник президента підкреслив, що, видаючи живі гроші, не можна проконтролювати, на що вони підуть.

Тисячу надаватимуть через систему "Дія", а сфери, на які можна її витратити, будуть обмежені, бо одна з цілей програми – підтримати тих, хто найбільше страждає.

За словами Устенка, найбільш серйозно завжди страждає сектор послуг.

Передісторія:

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".

Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що тисячу гривень вакциновані отримають не готівкою, а як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.

17 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 тисячу гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці 2020-го та впродовж 2021-го року, податки з цих грошей платити не доведеться і на нарахування субсидії вони не вплинуть.

18 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, яким пропонується внести у доходи бюджету на 2021 рік додаткових 3 мільярди гривень. Згодом їх мають використати саме на виплату "ковідної тисячі" для громадян.

У Мінцифри повідомили, що віртуальні картки в застосунку "Дія", на яку повністю вакциновані українці з 19 грудня отримуватимуть тисячу гривень, будуть безкоштовними – жодних комісій за їхнє обслуговування не буде.

Українська правда