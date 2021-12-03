В ОПУ рассказали, почему "тысячу Зеленского" не дадут живыми деньгами

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Тысячу гривен, которую президент Владимир Зеленский пообещал всем вакцинированным двумя дозами против ковид, не будут выплачивать живыми деньгами, потому что есть риск выведения их из экономики и роста инфляции.

Источник: советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии телеканалу "Дом"

Прямая речь Устенко: "Вот оппозиция говорит – дайте живыми деньгами. Но у живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратится на импорт".

Детали: Советник президента подчеркнул, что, выдавая живые деньги, нельзя проконтролировать, на что они пойдут.

Тысячу будут выплачивать через систему "Дія", а сферы, на которые можно ее потратить, будут ограничены, потому что одна из целей программы – поддержать тех, кто больше всего страдает.

По словам Устенко, всегда серьезно страдает сектор услуг.

Предыстория:

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а в качестве сертификата, цифрового ваучера или депозита, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.

17 ноября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что 1 тысячу гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце 2020-го и в течение 2021-го года, налоги с этих денег платить не придется и на начисление субсидии они не повлияют.

18 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается внести в доходы бюджета на 2021 год дополнительные 3 миллиарда гривен. Впоследствии их должны использовать именно для выплаты "ковидной тысячи" для граждан.

В Минцифры сообщили, что виртуальные карточки в приложении "Дія", на которую полностью вакцинированные украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными – никаких комиссий за их обслуживание не будет.

Украинская правда