Рада зробила перший крок до виділення з бюджету 3 мільярдів на "тисячу Зеленського"

unsplash

Верховна Рада підтримала прийняла за основу законпроєкт №6297, який передбачає виділення на підтримку підприємців у карантин 3 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

За прийняття документу за основу зі скороченням наполовину строків підготовки до 2 читання проголосували 285 нардепів.

"Метою законопроєкту є забезпечення соцпідтримки застрахованих осіб у зв'язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб'єктів господарювання, а також стимулювання суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації", - йдеться у повідомленні.

У Раді пояснили, що законопроєктом планують збільшити на 3 млрд грн доходи держбюджету.

У парламенті додали, що спрямувати їх планують Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на фінансування нової бюджетної програми "надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторною хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Вочевидть йдеться про Мінекономіки, оскільки Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства раніше було розділено на Мінекономіки та Мінагро.

Джерела покриття видатків держбюджету на фінансування зазначеної нової бюджетної програми - додаткові надходження від податків на прибуток підприємств, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування, рентних плат за спеціальне використання лісових ресурсів та за спеціальне використання води.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень.

Верховна Рада включила до порядку денного зі скороченням наполовину терміну внесення альтернативних законопроєктів законопроєкт №6297.

Ініціативу президента щодо виплати тисячі гривень повністю вакцинованих громадянам профінансують завдяки податкам та рентній платі, ці кошти не оподатковуватимуться.

Аби виплатити обіцяні кошти з 19 грудня, до того часу Рада повинна розглянути та ухвалити закон зі змінами до держбюджету, а президент – підписати його. Наразі у ВР є законопроєкт №6297, який має виділити на підтримку підприємців у карантин 3 млрд грн за окремою програмою.

Економічна правда