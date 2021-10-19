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Доля "боргу Януковича" перед РФ може вирішитися восени – міністр

Вівторок, 19 жовтня 2021, 11:43
 
unsplash

Засідання суддів Високого суду Лондона відбудеться восени, воно може стати останнім у справі "боргу Януковича" перед РФ у три мільярди доларів.

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв’ю Українській правді.

"Так – наступне засідання буде восени, і воно може бути останнім у цій справі", – розповів він. Водночас міністр зауважив, що майже не може розголошувати інформацію у справі та коментувати її щодо можливих рішень.

"Цю справу веде – унікальний випадок – Міністерство фінансів, не ми. … Враховуючи, що питання дуже сенситивне, я волів би, щоб Мінфін коментував цю справу щодо шансів і щодо можливих рішень", – пояснив він.

Малюська розповів, що є три можливих шляхи. РФ хоче, аби залишилося в силі рішення першої інстанції про стягнення коштів за спрощеною процедурою, що в України навіть немає аргументів, які б варто було навіть аналізувати.

Інші варіанти – на користь України. Тобто або перейти в повний судовий процес, аби дослідити всі докази й аргументи України в цій справі. Це означатиме, що справа ще слухатиметься щонайменше декілька років. 

Інший можливий висновок – зупинити процес до вирішення в іншій міжнародній судовій інстанції, що також означатиме зупинення розгляду на якийсь "надзвичайно тривалий невстановлений час".

"Російські євробонди"

У грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів. 

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією. 

Згодом, у 2015 році, Україна домовлялася про реструктуризацію цих євробондів – на це погодилися власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро.

Від Росії згоди щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів Україна не отримала. Термін їхнього погашення – 20 грудня 2015 року. У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна подала документи для свого захисту в рамках цього судового процесу.

У своїх запереченнях українська сторона вказала, що угода про запозичення, укладена в грудні 2013 року, є недійсною, і не підлягає примусовому виконанню після низки причин.

Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур під час випуску єврооблігацій, а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

В запереченні також наводяться докази військового вторгнення Росії на територію Автономної Республіки Крим та подальшої незаконної анексії півострова.

Окремо перераховані дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, факти підтримки в цьому регіоні сепаратистських осіб і військових дій.

Нагадуємо:

29 березня 2017 року Високий Суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 млрд доларів і виплатити відсотки, але дозволив Україні подати апеляцію і призупинив своє рішення.

14 вересня 2018 року Апеляційний суд Англії задовольнив апеляційну скаргу України на вердикт Високого суду Лондона у справі про борг Києва перед Москвою в розмірі 3 мільярда доларів.

У грудні 2019 року Верховний Суд Сполученого Королiвства вiдклав рiшення в судовому процесi щодо так званих росiйських облiгацiй.

Сума вимог Росії в зв'язку з невиконанням Україною зобов'язань за євробондами номінальною вартістю 3 мільярди доларів, за розрахунками російської сторони, з урахуванням нарахованих відсотків наразі становить близько 4,5 мільярда доларів.

Економічна правда

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