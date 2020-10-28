Лондонський "Хітроу" втратив звання найбільш завантаженого аеропорту Європи

Лондонський аеропорт "Хітроу" вперше втратив лідерство в списку найбільш завантажених аеропортів Європи, поступившись першим місцем паризькому аеропорту імені Шарля де Голля.

Про це повідомляє The Guardian.

За перші дев'ять місяців 2020 року паризький аеропорт прийняв 19,27 мільйона пасажирів, випередивши "Хітроу", який прийняв 18,97 мільйона пасажирів.

Згідно з даними, наданими лондонським аеропортом, "Схіпхол" в Амстердамі прийняв 17,6 мільйона пасажирів, а Франкфурт - 16,16 мільйона.

Збитки головного аеропорту Британії за перші дев'ять місяців зросли до 1,5 мільярда фунтів стерлінгів. "Хітроу" різко критикував уряд за "повільний прогрес" у порівнянні з його конкурентами в проведенні тестування на коронавірус для пасажирів.

Минулого тижня "Хітроу" відкрив перший центр експрес-тестування для пасажирів, які подорожують з Лондона до Гонконгу, але відсутність надійних центрів тестування для пасажирів, що прямують в інші пункти призначення або прибувають з них, означає, що багато з них підлягають самоізоляції після прибуття до Британії.

Прибуток Хітроу в третьому кварталі року впав на 72% в порівнянні з 2019 роком до 239 мільйонів фунтів стерлінгів, а друга хвиля пандемії коронавірусу ще більше знизила прогнози аеропорту за кількістю пасажирів.

Очікується, що в 2020 році буде 22,6 мільйона пасажирів, а в 2021 році - 37,1 мільйона, що набагато менше 81 мільйона пасажирів в 2019 році.

Європейська правда