Завершилось слушание по "долгу Януковича" в Лондоне

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Верховный Суд Лондона завершил слушание по делу "долга Януковича" 11 ноября.

Об этом сообщило Министерство финансов, трансляция заседания на сайте Верховного Суда.

Ожидается, что Верховный Суд завершит работу над подготовкой решения и перейдет к его вынесению.

На заседании были заслушаны последние объяснения Украины по поводу того, что еврооблигации на сумму 3 млрд долларов были выпущены в декабре 2013 года в результате принуждения, осуществляемого Россией.

В ходе заседания украинская сторона подчеркнула, что договоренность на тот момент президента Виктора Януковича и президента РФ Владимира Путина была осуществлена под давлением. Она касалась кредита Украине в объеме 15 млрд евро через размещение украинских ценных бумаг.

"Украина последовательно утверждала, что в результате угроз, осуществляемых Россией до выпуска еврооблигаций, и актов как экономической, так и военной агрессии со стороны России, Украина была лишена права выбора и вследствие принуждения, осуществляемого Россией, заключила соглашения по выпуску еврооблигаций", - говорится в позиции Минфина.

А именно РФ, последовательно создавала давление на Украину относительно отказа от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В результате, после срыва подписания, Украина в 2013 году потеряла доступ к рынку капитала и финансовой помощи, и была вынуждена согласиться на российский кредит.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 г. и выкуплены Россией, что свидетельствует о чрезвычайной исключительности ситуации.

Соответственно, позиция Украины состоит в том, что:

или выпуск облигаций должен быть признан недействительным ввиду того, что он был осуществлен по принуждению, с исследованием действий России в судебном порядке по полной процедуре в открытом судебном разбирательстве

или справедливым будет остановить судебное разбирательство, если английский суд сочтет, что не имеет возможности рассмотреть аргументы линии защиты Украины.

Последнюю позицию заявил английский апелляционный суд в своем решении в 2018 году. А именно удовлетворил апелляцию Украины на вердикт Высокого суда Лондона, который обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд. долларов и выплатить проценты.

"Украина остается уверенной в положительном результате решения дела, которое было инициировано как один из элементов общей стратегии по осуществлению Россией агрессии против Украины, которую Россия продолжает реализовывать и сегодня", - подчеркивает Минфин.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявлял, что решение по результатам слушаний 11 ноября может стать последним по делу.

"Российские евробонды"

Еще в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

Впоследствии, в 2015 году Украина договорилась о реструктуризации этих евробондов, но от России согласия по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов Украина не получила. Срок погашения – 20 декабря 2015 года. В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

В своих возражениях украинская сторона указала, что соглашение о заимствовании, заключенное в декабре 2013 года, недействительно, и не подлежит принудительному исполнению после ряда причин.

В их числе: нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций, а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

Также приводятся доказательства военного вторжения России на территорию Автономной Республики Крым и последующей незаконной аннексии полуострова.

Отдельно перечисленные действия РФ направлены на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, факты поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.

Экономическая правда