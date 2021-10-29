В Apple оцінили втрати від дефіциту чіпів у 6 мільярдів доларів

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Гендиректор Apple Тім Кук оцінив втрати корпорації від обмеження поставок через брак мікросхем у 6 млрд дол - виручка Apple не виправдала очікувань аналітиків Уолл-стріт у звітному фінансовому кварталі.

Про це пише CNBC.

За словами Кука, збої виявилися серйознішими, ніж очікувалося.

При цьому, за даними Refinitiv, у звітному кварталі вперше з квітня 2016 року Apple не змогла перевершити оцінки прибутку аналітиків Уолл-стріт, а доходи компанії не відповідали їхнім очікуванням вперше з травня 2017 року.

"У нас були дуже високі показники, незважаючи на більш значні, ніж очікувалося, обмеження у постачаннях, які, за нашими оцінками, становлять близько 6 млрд дол.

Обмеження в постачаннях були викликані нестачею чіпів у галузі, про яку багато говорили, та збоями у виробництві, пов'язані з ковідом, у Південно-Східній Азії", - сказав Кук.

За його словами, Apple очікує "впевненого зростання виручки в річному вимірі" у наступному кварталі, попри дефіцит чіпів і обмеження поставок для обмеження поставок iPhone, iPad і Mac.

При цьому, виручка компанії у звітному кварталі становила 83,36 млрд дол проти 84,85 млрд дол за оцінками Refinitiv.

Валовий прибуток становив 42,2% проти 42,0% за консенсусними оцінками.

Прибуток на акцію відповідав консенсус-прогнозам - 1,24 дол.

Водночас, за даними Refinitiv, цього кварталу вперше з квітня 2016 року Apple не змогла перевершити оцінки прибутку і вперше з травня 2017 року - оцінок доходу. Ціна акцій Apple впала на понад 4% на постмаркеті у четвер, 28 жовтня.

При цьому, виручка компанії від продажів iPgone сягнула 38,87 млрд дол (очіквання Уолл-стріт - 41,51 млрд дол).

За послуги виручка становила 18,28 млрд дол (17,64 млрд дол за оцінками).

Водночас продажі Mac зросли на 1,6%, до 9,18 млрд дол (прогноз - 9,23 млрд дол). iPad приніс 8,25 млрд дол виручки (очікування - 7,23 млрд дол), на 21,4% більше, ніж минулого року.

За словами Кука, ситуація зі збоями виробництва через COVID-19 значно покращилася, але нестача чіпів зберігається.

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Економічна правда