В Apple оценили потери от дефицита чипов в 6 миллиардов долларов

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Гендиректор Apple Тим Кук оценил потери корпорации от ограничения поставок из-за нехватки микросхем в 6 млрд долл - выручка Apple не оправдала ожиданий аналитиков Уолл-стрит в отчетном финансовом квартале.

Об этом пишет CNBC.

По словам Кука, сбои оказались более серьезными, чем ожидалось.

При этом, по данным Refinitiv, в отчетном квартале впервые с апреля 2016 года Apple не смогла превзойти оценку прибыли аналитиков Уолл-стрит, а доходы компании не соответствовали их ожиданиям впервые с мая 2017 года.

"У нас были очень высокие показатели, несмотря на более значительные, чем ожидалось, ограничения в поставках, которые, по нашим оценкам, составляют около 6 млрд дол.

Ограничения в поставках были вызваны нехваткой чипов в отрасли, о которой много говорили, и сбоями в производстве, связанными с ковыдом, в Юго-Восточной Азии", - сказал Кук.

По его словам, Apple ожидает "уверенного роста выручки в годовом измерении" в следующем квартале, несмотря на дефицит чипов и ограничение поставок для ограничения поставок iPhone, iPad и Mac.

При этом, выручка компании в отчетном квартале составила 83,36 млрд долл против 84,85 млрд долл по оценкам Refinitiv.

Валовая прибыль составила 42,2% против 42,0% по консенсусным оценкам.

Прибыль на акцию соответствовала консенсус-прогнозам - 1,24 дол.

В то же время, по данным Refinitiv, в этом квартале впервые с апреля 2016 года Apple не смогла превзойти оценки прибыли и впервые с мая 2017 года - оценок дохода. Цена акций Apple упала более чем на 4% на постмаркете в четверг, 28 октября.

При этом, выручка компании от продаж iPgone достигла 38,87 млрд долл. (ожидание Уолл-стрит - 41,51 млрд долл.).

За услуги выручка составила 18,28 млрд долл (17,64 млрд долл по оценкам).

В то же время продажи Mac выросли на 1,6%, до 9,18 млрд долл (прогноз - 9,23 млрд долл). iPad принес 8,25 млрд долл. выручки (ожидания - 7,23 млрд долл), на 21,4% больше, чем в прошлом году.

По словам Кука, ситуация со сбоями производства из-за COVID-19 значительно улучшилась, но недостаток чипов сохраняется.

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Экономическая правда