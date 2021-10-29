Хто заробить на імпорті електроенергії з Росії та Білорусі

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За підсумками аукціонів на доступ до міждержавного перетину на листопад 10 компаній отримали можливість імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі.

Загалом у торгах 27 жовтня брали участь 26 компаній.

Нижче список переможців та кінцеві бенефіціари компаній.

Перетин із Росією:

ЕРУ Трейдінг (654 МВт) – Ярослав Мудрий та Дейл Перрі.

ОНК Груп (500 МВт) – Віктор Мілевський. Російська група компаній ОНК.

Електротрейдинг груп (290 МВт) – Сергій Астапов. Компанію пов'язують із депутатом ОПЗЖ Юрієм Бойком.

Стімекс (250 МВт) – Дячик Ольга, Сергій Дружук. Невеликий постачальник переважно продають електроенергію ТЦ і ТРЦ.

ДЕ Трейдинг (200 МВт) – контроль здійснює власник "Донбасенерго" Максим Єфімов.

Артлекс-енерджі (126 МВт) – колишній співробітник "Донбасенерго" Володимир Єгоров.

Енергопостачальник (100 МВт) – Бовтюх Олексій, Кузнєцов Віктор, Стратієвський Дмитро. Компанія зареєстрована три роки тому в Одесі.

Електро партнерс (80 МВт) – у списку кінцевих бенефіціарів 6 осіб, найбільша частка у 33% у Володимира Круковського. Компанія зареєстрована у Києві.

Перетин з Білоруссю:

Можливість імпортувати електроенергію з Білорусі отримали лише 2 компанії: державний "Енергоатом" - 885 МВт, 15 МВт, що залишилися, - маловідомий трейдер "Електро ком'юніті", створений 1,5 роки тому.

Юридичною особою на 100% володіє Меметов Юрій Віталійович.

Одразу через кілька компаній – "Інвест парк Калинівка", "Інвест парк Клінці" – простежується його зв'язок із колишнім головою "Укренерго" Всеволодом Ковальчуком.

За даними співрозмовників ЕП у парламенті, імпорт зазначених 15 МВт білоруської електроенергії здійснюватиметься не без урахування інтересів народного депутата Євгена Шевченка.

У коментарі ЕП Ковальчук сказав, що до компанії "Електро ком'юніті" не має стосунку.

При цьому заявив, що прізвище Меметов йому знайоме. "Мій фонд через компанію з управління активами десь 9-10 місяців тому робив угоду з Меметовим, але особисто ми не знайомі", - заявив колишній голова "Укренерго".

На запитання про те, чи знайоме йому прізвище Шевченка (Євген - ЕП), Ковальчук сказав: "Звісно, Євген Шевченко - публічна людина, колишній член фракції "Слуга народу". Мені про нього відомо, яйого сприймаю як ідеологічного соратника пана Лукашенка, тому припускаю, що він може мати контакти з Білоруссю, у тому числі й у комерційній тематиці. Просто припускаю".

"Але з іншого боку, ви ж знаєте, що депутатам комерційна діяльність заборонена, поки вони виконують функції депутатів. Тому я вірю, що Шевченко лише ідеологічно підтримує Лукашенка", - додав Ковальчук.

Нагадаємо:

Шевченко 20 квітня самовільно літав до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і навіть заявив, що Лукашенку більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.

За це наприкінці травня його виключили зі складу президентської фракції "Слуга народу".

Микола Топалов, ЕП