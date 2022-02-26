Україна відмовилася від приєднання до енергомереж Росії та Білорусі 

Міненерго України відмовилося від приєднання до енергомереж Росії та Білорусі після завершення роботи в ізольованому режимі. Відповідний наказ підписав міністр енергетики Герман Галущенко.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, автономна робота української енергосистеми протягом 24−26 лютого пройшла успішно.

"Повернення енергосистеми України в об‘єднану з Росією та Білоруссю мережу після випробувань було заплановане на 27 лютого.

Водночас ворог відкоригував наші плани. Сьогодні підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів.

Я планую звернутись до міністрів енергетики європейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської.

Технічно і технологічно ми довели нашу спроможність. Політично — слово за урядами європейських країн", — написав він.

Він додав, що енергосистема України має достатній резерв потужності і продемонструвала свою стійкість.

У роботі на сьогодні 10 блоків АЕС, працює гідрогенерація, а теплові електростанції як державної, так і приватної форми власності наростили достатній запас вугілля для успішного закінчення опалювального сезону та забезпечують вироблення необхідного обсягу електроенергії та регулювання потужності.

Нагадаємо, перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем РФ, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі у рамках підготовки до синхронізації з європейською ENTSO-E здійснювався 24-26 лютого 2022 року.

Робота в ізольованому режимі - випробування, яке проводиться в межах підготовки до синхронізації об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

Воно передбачено Угодою про умови майбутнього об’єднання української та європейської енергосистем та має проводитися в два етапи: у зимовий та літній періоди.