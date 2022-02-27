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Енергорегулятор обмежив мінімальну вартість електроенергії

Неділя, 27 лютого 2022, 14:44

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила нові рівні мінімальних цінових обмежень на ринку на добу наперед (РДН).

Про це йдеться у повідомленні ДП "Оператор ринку".

Так, з доби постачання 28.02.2022 (28 лютого) мінімальна заявлена ціна електроенергії вночі становитиме 1 378,97 грн за МВт-год без ПДВ, у години максимального навантаження (із 07:00 до 23:00) – 2 646,25 грн за МВт-год.

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) ціна становитиме 110% від ціни РДН.

При цьому максимальна заявлена ціна буде однаковою для РДН і ВДР – 2 тис грн за МВт-год уночі і 4 тис грн за МВт-год у години максимального навантаження.

Такі зміни внесли в антикризову постанову регулятора щодо забезпечення стабільного фінансового стану учасників ринку електричної енергії під час особливого періоду.

Економічна правда

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електроенергія НКРЕ

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