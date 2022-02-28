Російський кіловат іде нах*й

Сьогодні в Брюсселі міністри енергетики ЄС зберуться поговорити про енергетичну ситуацію в Європі на тлі російського вторгнення в Україну.

На порядку денному серед іншого — питання синхронізації української енергосистеми з європейською. Планувалося на 2023-ій рік, може стати реальністю в найближчі дні.

Україна йшла до цього не один рік.

Що таке синхронізація енергосистем і чому це важливо?

Історично Україна мала спільну енергосистему з Росією і Білоруссю. Але з 2017 року на практиці готувалася відключитися і приєднатися до значно потужнішої і розвиненішої енергосистеми континентальної Європи.

В рамках цієї підготовки заздалегідь було заплановане випробування роботи української енергосистеми в ізольованому режимі, відімкнено від Росії і Білорусі, 24-26 лютого 2022 року.

Ізоляція почалася за 3 години до початку війни з Росією. Поки в українських містах вибухали ракети, стріляли "Гради", "Урагани" і "Іскандери", рухалися танкові колони і працювали російські диверсійні групи — українські енергетики проходили випробування роботи енергосистеми в ізольованому режимі, на що навіть в мирний час здатні одиниці країн в Європі.

Ще точніше — виключно Франція. І це не перебільшення. Це підтверджено технічними експертами ENTSO-E, що Україна блискуче провела всі тести, енергосистема стабільна, стійка і збалансована.

Не треба пояснювати чому, але після закінчення випробувань уряд ухвалив рішення не приєднуватися назад до російської енергосистеми.

Сьогодні приєднання України до енергосистеми континентальної Європи розглядатиметься в Брюсселі на засіданні міністрів енергетики країн ЄС.

Боремось за рішення про невідкладне приєднання України.

Опубліковано з дозволу автора.

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