Кто заработает на импорте электроэнергии из России и Беларуси

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По итогам аукционов на доступ к межгосударственному сечению на ноябрь 10 компаний получили возможность импортировать электроэнергию из России и Беларуси.

Всего в торгах 27 октября принимали участие 26 компаний.

Ниже список победителей и конечные бенефициары компаний.

Сечение с Россией:

ЭРУ Трейдинг (654 МВт) – Ярослав Мудрый и Дейл Перри.

ОНК Груп (500 МВт) – Виктор Милевский. Российская группа компаний ОНК.

Электротрейдинг груп (290 МВт) – Астапов Сергей. Компанию связывают с депутатом ОПЗЖ Юрием Бойко.

Стимекс (250 МВт) – Дячик Ольга, Сергей Дружук. Небольшой поставщик, в основном продают электроэнергию ТЦ и ТРЦ.

ДЕ Трейдинг (200 МВт) – контроль осуществляет владелец "Донбассэнерго" Максим Ефимов.

Артлекс-энерджи (126 МВт) – бывший сотрудник "Донбассэнерго" Владимир Егоров.

Энергопоставщик (100 МВт) – Бовтюх Алексей, Кузнецов Виктор, Стратиевский Дмитрий. Компания зарегистрирована три года назад в Одессе.

Электро партнерс (80 МВт) – в списке конечных бенефициаров 6 человек, крупнейшая доля в 33% у Владимира Круковского. Компания зарегистрирована в Киеве.

Сечение с Беларусью:

Возможность импортировать электроэнергию из Беларуси получили всего 2 компании: государственный "Энергоатом" – 885 МВт, оставшиеся 15 МВт – малоизвестный трейдер "Электро комьюнити", созданный 1,5 года назад.

Юридическим лицом на 100% владеет Меметов Юрий Витальевич.

Сразу через несколько компаний – "Інвест парк Калинівка", "Інвест парк Клинці" – прослеживается его связь с бывшим главой "Укрэнерго" Всеволодом Ковальчуком.

По данным собеседников ЭП в парламенте, импорт указанных 15 МВт белорусской электроэнергии будет осуществляться не без учета интересов народного депутата Евгения Шевченко.

В комментарии ЭП Ковальчук сказал, что к компании "Электро комьюнити" отношения не имеет.

При этом заявил, что фамилия Меметов ему знакома. "Мой фонд через компанию по управлению активами где-то 9-10 месяцев назад делал сделку с Меметовым, но лично мы не знакомы", - заявил бывший глава "Укрэнерго".

На вопрос о том, знакома ли ему фамилия Шевченко (Евгений - ЭП), Ковальчук сказал: "Разумеется, Евгений Шевченко - публичный человек, бывший член фракции "Слуга народа". Мне о нем известно, я его воспринимаю как идеологического соратника господина Лукашенко, поэтому предполагаю, что он может иметь контакты с Беларусью, в том числе и в коммерческой тематике. Просто предполагаю".

"Но с другой стороны, вы же знаете, что депутатам коммерческая деятельность запрещена, пока они выполняют функции депутатов. Поэтому я верю, что Шевченко только идеологически поддерживает Лукашенко", - добавил Ковальчук.

Напомним:

Шевченко 20 апреля самовольно летал в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и даже заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.

За это в конце мая он был исключен из состава президентской фракции "Слуга народа".

Николай Топалов, ЭП