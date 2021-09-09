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Нові обшуки в Києві: КМДА незаконно передала землю на Хрещатику і Грушевського - силовики

Четвер, 9 вересня 2021, 18:00
 
фото: київська прокуратура

Столичні правоохоронці викрили факти зловживання службовим становищем посадовцями КМДА при передачі у користування приватному товариству земельних ділянок та приміщення комунальної власності у центрі Києва.

Джерело: ДБР, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, посадовці Київської міської адміністрації передали нерухомість, розташовану на вулицях Хрещатик і Михайла Грушевського, за заниженою вартістю та без проведення аукціону. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 млн гривень, зазначають у ДБР.

Вказано, що посадовці КМДА провели цю оборудку під приводом внесення змін до інвестиційного договору, порушивши вимоги Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди територіальній громаді столиці.

9 вересня столична правоохоронці проводять обшуки в структурних підрозділах КМДА, зокрема в Департаменті економіки та інвестицій та Департаменті земельних ресурсів.

Перевіряється причетність до оборудки депутатів Київської міської ради.

Українська правда

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