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КМДА дозволила Алієву побудувати ТРЦ на місці книжкового ринку на Петрівці

Понеділок, 13 грудня 2021, 20:50
 
kramall.com.ua

Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації видав компанії "Книжковий ринок" містобудівні умови та обмеження для будівництва торговельно-розважального комплексу на місці існуючого книжкового ринку "Петрівка".

Про це свідчать дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, передає видання "Наші гроші".

Гранично допустима висота комплексу визначена на рівні 45 метрів. Остаточно висота буде визначена проектною документацією.

Будівництво заплановане на двох ділянках загальною площею 4,46 га, а саме: 3,55 га і 0,91 га на просп. С. Бандери, 10.

ТОВ "Книжковий ринок" отримало їх в оренду у 2007 році на 5 років для будівництва експлуатації та обслуговування багатофункціонального торгово-розважального комплексу та паркінгу з поетапним знесенням будівель і споруд ринків і виконанням благоустрою прилеглих територій. У 2012 році договір було поновлено ще на 15 років.

Забудова вказаних 4,46 га передбачена Детальним планом території, затвердженого 14 липня 2016 року.

У ДПТ зазначено, що відбудеться реконструкція ринкового комплексу під торговельно-розважальний центр "Petrovka-MALL". Площа приміщень ТРЦ дорівнюватиме 217 тис кв м. Разом з тим, видання НВ повідомило, що забудовник розпочинає проектування ТРЦ загальною площею 350 тис. кв м.

З літа 2020 року власником ТОВ "Книжковий ринок" є шведська компанія "Стадсіс АБ" відомого девелопера Вагіфа Алієва. 

За даними НВ, Алієв викупив фірму у структур брата екс-віце-прем’єра Дмитра Табачника – Михайла Табачника, що планували будувати "Petrovka-MALL".

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