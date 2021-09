Через викиди вугільних ТЕС в Україні та ЄС вмирають тисячі людей – дослідження

pixabay

У 2019 році викиди від українських вугільних електростанцій, ймовірно, призвели до смерті 2 690 осіб в Україні і 1 315 осіб в Європейському союзі.

Про це йдеться в результатах дослідження "Вплив викидів українських вугільних електростанцій на здоров'я населення" від дослідницької організації Center for Research on Energy and Clean Air, яке проводилося з застосуванням комп'ютерних моделей і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За оцінками авторів дослідження, в 2019 році 8 з 20 вітчизняних вугільних ТЕС перевищили граничні норми викидів двоокису сірки, оксидів азоту і зольного пилу. Якби норми були дотримані, загалом вдалося б уникнути приблизно 2 300 смертей в Україні і сусідніх державах.

Серед найбільш постраждалих регіонів країни – Донецька, Київська, Дніпропетровська та Львівська області. У них забруднення спричинило близько 430, 410, 280 і 230 смертей в 2019 році відповідно.

Серед країн ЄС найбільшу шкоду від викидів українських вугільних ТЕС відчувають Румунія і Польща, які в 2019 році, згідно з дослідженням, втратили через забруднення 534 і 325 життів відповідно.

Крім цього, в досліджуваному році приблизна вартість соціальних витрат українців, пов'язаних із супутнім медичним обслуговуванням, зниженням економічної продуктивності і зниженням рівня добробуту, становила 3,2 млрд євро.

Інші наслідки для здоров'я від викидів вугільних електростанцій в 2019 році – 6,8 тис. дітей, хворих на бронхіт, 68 тис днів з симптомами астми та бронхіту у дітей, 3 тис госпіталізацій, 800 тис втрачених робочих днів і 5,3 млн лікарняних днів, 400 пологів з малою масою тіла новонароджених і 2,1 тис нових випадків хронічного бронхіту у дорослих.

Нагадуємо:

В Україні розташований один з найбільш забруднюючих парків вугільних електростанцій в світі.

Згідно зі звітом аналітичного центру EMBER, вугільні електростанції країни є лідерами за викидами SO2 і зольного пилу в Європі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я про смертність і тягар хвороб, через забруднення атмосферного повітря в Україні щорічно втрачається 2 538 років життя людей, з урахуванням інвалідності, на 100 тис осіб – це найбільший показник в Європі.