Місто Щастя залишилося без електрики через обстріли, Луганську ТЕС відключено
Внаслідок обстрілів на Луганщині місто Щастя знеструмлено, від енергомережі відключено Луганську ТЕС, яка є основним джерелом тепло- та електроенергії в області.
Про це повідомляє ДТЕК Луганська теплоелектростанція.
Внаслідок обстрілів території поблизу м. Щастя у понеділок пошкоджено лінії електропередач. Через це знеструмлено місто, госпфекальну та водонасосну станції, припинено водопостачання міста. Також пошкоджено ділянку тепломережі біля водонасосної станції, що спричинило зупинки подачі тепла.
У ДТЕК зазначають, що оцінити точні пошкодження та провести ремонтні роботи наразі неможливо. Спершу електростанція працювала одним енергоблоком із навантаженням 130 мВт, та о 13:10 його також було відключено від мережі через відключення лінії електропередач Лисичанська.
Біля складу паливно-мастильних матеріалів зафіксовано загоряння, зазначає ДТЕК. Співробітники та основне технологічне обладнання не постраждали.
У компанії чекають на припинення обстрілів задля проведення робіт з відновлення роботи станції.
Нагадуємо:
Від ранку суботу російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".
18 лютого російські війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.
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