Всі розділи
Укр / Рус

Місто Щастя залишилося без електрики через обстріли, Луганську ТЕС відключено

Понеділок, 21 лютого 2022, 14:18 - Дана Гордійчук
 
КПВВ Щастя
суспільне донбас

Внаслідок обстрілів на Луганщині місто Щастя знеструмлено, від енергомережі відключено Луганську ТЕС, яка є основним джерелом тепло- та електроенергії в області.

Про це повідомляє ДТЕК Луганська теплоелектростанція.

Внаслідок обстрілів території поблизу м. Щастя у понеділок пошкоджено лінії електропередач. Через це знеструмлено місто, госпфекальну та водонасосну станції, припинено водопостачання міста. Також пошкоджено ділянку тепломережі біля водонасосної станції, що спричинило зупинки подачі тепла.

У ДТЕК зазначають, що оцінити точні пошкодження та провести ремонтні роботи наразі неможливо. Спершу електростанція працювала одним енергоблоком із навантаженням 130 мВт, та о 13:10 його також було відключено від мережі через відключення лінії електропередач Лисичанська.

 
скріншот google maps

Біля складу паливно-мастильних матеріалів зафіксовано загоряння, зазначає ДТЕК. Співробітники та основне технологічне обладнання не постраждали.

У компанії чекають на припинення обстрілів задля проведення робіт з відновлення роботи станції.

Нагадуємо:

Від ранку суботу російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".

18 лютого російські війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ТЕС Луганськ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Запаси вугілля на ТЕС зросли на 18% за тиждень 10 січня 2022, 12:45
Жодна ТЕС досі не має мінімальних запасів вугілля 21 грудня 2021, 14:12
Міненерго: можливість заміщати газом вугілля передбачено поки для однієї ТЕС 18 грудня 2021, 17:08
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті