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Луганську ТЕС знову відключили через обстріли

Вівторок, 22 лютого 2022, 14:11
 
unsplash

Луганську теплоелектростанцію обстріляли, внаслідок чого загорівся трансформатор зв’язку.

Про це повідомляє ДТЕК Луганська ТЕС.

Трансформатор пошкодили о 12:30 у вівторок. Працівники станції не постраждали. 

Внаслідок обстрілу теплоелектростанція не може забезпечувати мінімальне навантаження, тому Луганська ТЕС тимчасово припинила генерацію електроенергії.

ЛуТЕС є основним джерелом тепло- та електроенергії в області.

Відновлення роботи можливе за умов припинення вогню, зазначили у ДТЕК. Це дозволить енергетикам та працівникам мереж провести ремонтні роботи та убезпечити обладнання для подальшої роботи станції після стабілізації ситуації в регіоні.

Нагадуємо:

У місті Щастя на Луганщині після обстрілів відновили електропостачання вранці у вівторок. Внаслідок обстрілів місто було знеструмлено, від енергомережі відключено Луганську ТЕС.

Від ранку суботу російські найманці відновили вогневу активність в бік гуманітарного дорожнього коридору "Луганськ-Щастя".

18 лютого російські війська вели вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів по КПВВ "Щастя". Під вогонь бойовиків потрапила гуманітарна колона, яка поверталась після доставлення вантажу ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.

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ТЕС Луганськ війна

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