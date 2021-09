Из-за выбросов угольных ТЭС в Украине и ЕС умирают тысячи человек – исследование

pixabay

В 2019 году выбросы от украинских угольных электростанций, вероятно, привели к смерти 2 690 человек в Украине и 1 315 человек в Европейском союзе.

Об этом говорится в результатах исследования "Влияние выбросов украинских угольных электростанций на здоровье населения" от исследовательской организации Center for Research on Energy and Clean Air, которое проводилось с применением компьютерных моделей и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

По оценкам авторов исследования, в 2019 году 8 из 20 отечественных угольных ТЭС превысили предельные нормы выбросов двуокиси серы, оксидов азота и зольной пыли. Если бы нормы были соблюдены, в целом удалось бы избежать примерно 2 300 смертей в Украине и соседних государствах.

Среди наиболее пострадавших регионов страны – Донецкая, Киевская, Днепропетровская и Львовская области. В них загрязнения повлекло около 430, 410, 280 и 230 смертей в 2019 году соответственно.

Среди стран ЕС наибольший вред от выбросов украинских угольных ТЭС испытывают Румыния и Польша, которые в 2019 году, согласно исследованию, потеряли из-за загрязнения 534 и 325 жизней соответственно.

Кроме этого, в исследуемом году приблизительная стоимость социальных расходов украинцев, связанных с сопутствующим медицинским обслуживанием, снижением экономической производительности и снижением уровня благосостояния, составила 3,2 млрд евро.

Другие последствия для здоровья от выбросов угольных электростанций в 2019 году - 6,8 тыс. детей, больных бронхитом, 68 тыс дней с симптомами астмы и бронхита у детей, 3 тыс госпитализаций, 800 тыс потерянных рабочих дней и 5,3 млн больничных дней, 400 родов с малой массой тела новорожденных и 2,1 тыс новых случаев хронического бронхита у взрослых.

Напоминаем:

В Украине расположен один из самых загрязняющих парков угольных электростанций в мире.

Согласно отчету аналитического центра EMBER, угольные электростанции страны являются лидерами по выбросам SO2 и зольной пыли в Европе.

По данным Всемирной организации здравоохранения о смертности и бремени болезней, из-за загрязнения атмосферного воздуха в Украине ежегодно теряется 2 538 лет жизни людей, с учетом инвалидности, на 100 тыс человек – это наибольший показатель в Европе.