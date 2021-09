Firefly Полякова запустила ракету в космос. Вона вибухнула

Українсько-американська приватна компанія Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha. Однак після старту сталася нештатна ситуація, яка привела до втрати ракети і вантажу.

Джерело: трансляція, "Ліга"

Деталі: Запуск відбувся о 04:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії. Спершу запуск планувався о 4:00, однак був відкладений: Alpha перервала зворотній відлік.

Під час запуску ракета зіткнулася з неполадками при роботі першого ступеня і не змогла вийти на орбіту. Перші ознаки можливої проблеми проявилися через 1 хвилину 47 секунд після старту. Через 2 хвилини 18 секунд ракета досягла надзвукової швидкості, а через 11 секунд вибухнула.

Перша місія називається DREAM або FLTA001.

Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc