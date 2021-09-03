Firefly Полякова запустила ракету в космос. Вона вибухнула
Українсько-американська приватна компанія Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha. Однак після старту сталася нештатна ситуація, яка привела до втрати ракети і вантажу.
Джерело: трансляція, "Ліга"
Деталі: Запуск відбувся о 04:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії. Спершу запуск планувався о 4:00, однак був відкладений: Alpha перервала зворотній відлік.
Під час запуску ракета зіткнулася з неполадками при роботі першого ступеня і не змогла вийти на орбіту. Перші ознаки можливої проблеми проявилися через 1 хвилину 47 секунд після старту. Через 2 хвилини 18 секунд ракета досягла надзвукової швидкості, а через 11 секунд вибухнула.
Перша місія називається DREAM або FLTA001.
Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc— Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021
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Довідка: Firefly Aerospace (раніше - Firefly Space Systems) - приватне аерокосмічне підприємство, зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017 році компанію купив український підприємець Максим Поляков, він перезапустив її під новою назвою Firefly Aerospace.
Що передувало: 20 серпня Firefly Aerospace провела фінальний тест ракети Alpha.
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