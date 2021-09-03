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Firefly Полякова запустила ракету в космос. Вона вибухнула

П'ятниця, 3 вересня 2021, 09:25
 
itc.ua

Українсько-американська приватна компанія Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha. Однак після старту сталася нештатна ситуація, яка привела до втрати ракети і вантажу.

Джерело: трансляція, "Ліга"

Деталі: Запуск відбувся о 04:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії. Спершу запуск планувався о 4:00, однак був відкладений: Alpha перервала зворотній відлік.

Під час запуску ракета зіткнулася з неполадками при роботі першого ступеня і не змогла вийти на орбіту. Перші ознаки можливої проблеми проявилися через 1 хвилину 47 секунд після старту. Через 2 хвилини 18 секунд ракета досягла надзвукової швидкості, а через 11 секунд вибухнула.

Перша місія називається DREAM або FLTA001.

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Довідка: Firefly Aerospace (раніше - Firefly Space Systems) - приватне аерокосмічне підприємство, зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017 році компанію купив український підприємець Максим Поляков, він перезапустив її під новою назвою Firefly Aerospace.

Що передувало: 20 серпня Firefly Aerospace провела фінальний тест  ракети Alpha.

Українська правда

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космічна галузь космос

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