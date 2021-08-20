Firefly Aerospace Полякова провела финальный тест ракеты Alpha: известна предварительная дата запуска

Unsplash

Компания Firefly Aerospace Макса Полякова успешно провела наземные огневые испытания первой ступени ракеты Alpha - это был финальный наземный тест ракеты-носителя перед запуском, запуск предварительно запланирован на 2 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что финальный наземный тест ракеты провели 19 августа. Как и было запланировано, статическое испытание длилось 15 секунд.

Yesterday Firefly performed a static fire test of the Alpha launch vehicle on its Vandenberg launch pad. The fully-fueled, flight-ready vehicle fired its first stage engines for fifteen seconds. pic.twitter.com/XZt45n72js — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) August 19, 2021

"Команда обрабатывает полученные данные и готовится к запуску ракеты, который предварительно запланирован на 2 сентября с пусковой площадки SLC-2W на Базе Космических войск в Ванденберзи, США", - добавили в компании.

"Я очень рад, что компания, в которую я поверил в 2017 году, успешно провела этот предпусковой тест. Теперь мы выходим на финальную стадию подготовки к запуску ракеты, и отобранные в рамках программы популяризации точных наук проекты достигнут космоса", - заявил космический предприниматель и основной инвестор Firefly Aerospace Макс Поляков.

В компании напомнили, что в рамках первого запуска ракета Alpha выведет на орбиту не только коммерческую, но и академические и/или образовательные полезные нагрузки.

"В космос также отправятся проекты победителей специализированной программы DREAM, нацеленной на продвижение точных наук (англ. STEM - наука, технологии, инженерия, математика).

Среди участников программы были отобраны 26 проектов из 7 стран, включая детские рисунки и спутники от лучших университетов и некоммерческих организаций по всему миру", - говорится в сообщении.

Справка. Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.

Напомним:

Компания Firefly Aerospace Макса Полякова успешно завершила первый раунд венчурного финансирования. Было привлечено почти 200 миллионов долларов, а общая стоимость компании значительно превысила 1 миллиард долларов.

Ранее Firefly заключила контракт с NASA в рамках программы Lunar Payload Services на сумму 93,3 миллиона долларов с целью доставки 10 научных приборов на поверхность Луны в 2023 году с помощью своего лунного посадочного модуля Blue Ghost.

Читайте также: Максим Поляков, Firefly: Космический бизнес — это бизнес политический и ему нужна господдержка

"Сынок, ракетчиком ты не станешь": история Максима Полякова и его космического стартапа Firefly

Экономическая правда