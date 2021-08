Firefly Aerospace Полякова провела финальный тест ракеты Alpha: известна предварительная дата запуска

Компания Firefly Aerospace Макса Полякова успешно провела наземные огневые испытания первой ступени ракеты Alpha - это был финальный наземный тест ракеты-носителя перед запуском, запуск предварительно запланирован на 2 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что финальный наземный тест ракеты провели 19 августа. Как и было запланировано, статическое испытание длилось 15 секунд.

Yesterday Firefly performed a static fire test of the Alpha launch vehicle on its Vandenberg launch pad. The fully-fueled, flight-ready vehicle fired its first stage engines for fifteen seconds. pic.twitter.com/XZt45n72js