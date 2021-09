Firefly Полякова запустила ракету в космос. Она взорвалась

Украинско-американская частная компания Firefly Aerospace запустила космическую ракету Alpha. Однако после старта произошла нештатная ситуация, которая привела к потере ракеты и груза.

Источник: трансляция, "Лига"

Детали: Запуск состоялся в 4:59 по киевскому времени с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. Сначала запуск планировался в 4:00, однако был отложен: Alpha прервала обратный отсчет.

Во время запуска ракета столкнулась с неполадками при работе первой ступени и не смогла выйти на орбиту. Первые признаки возможной проблемы проявились спустя 1 минуту 47 секунд после старта. Спустя 2 минуты 18 секунд ракета достигла сверхзвуковой скорости, а через 11 секунд взорвалась.

Первая миссия называется DREAM или FLTA001.

Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc