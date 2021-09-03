Все разделы
Укр / Рус

Firefly Полякова запустила ракету в космос. Она взорвалась

Пятница, 3 сентября 2021, 09:25
 
itc.ua

Украинско-американская частная компания Firefly Aerospace запустила космическую ракету Alpha. Однако после старта произошла нештатная ситуация, которая привела к потере ракеты и груза.

Источник: трансляция, "Лига"

Детали: Запуск состоялся в 4:59 по киевскому времени с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. Сначала запуск планировался в 4:00, однако был отложен: Alpha прервала обратный отсчет.

Во время запуска ракета столкнулась с неполадками при работе первой ступени и не смогла выйти на орбиту. Первые признаки возможной проблемы проявились спустя 1 минуту 47 секунд после старта. Спустя 2 минуты 18 секунд ракета достигла сверхзвуковой скорости, а через 11 секунд взорвалась.

Первая миссия называется DREAM или FLTA001.

Читайте также: Максим Поляков, Firefly: Космический бизнес — это бизнес политический и ему нужна господдержка

"Сынок, ракетчиком ты не станешь": история Максима Полякова и его космического стартапа Firefly

Справка: Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.

Что предшествовало: 20 августа Firefly Aerospace провела финальный тест ракеты Alpha.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

космическая отрасль космос

powered by lun.ua
Материалы по теме
США и Украина подписали меморандум о космических полетах 1 сентября 2021, 12:10
Зеленский обсудил с руководителем NASA проекты, к которым может присоединиться Украина 1 сентября 2021, 10:15
Британская компания, основанная украинцем, осуществит первую украинскую миссию на Луну 30 августа 2021, 19:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!