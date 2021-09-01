Стипендії для студентів будуть збільшені – Шмигаль
У закладах профтехосвіти стипендії збільшуються у 2,5 рази, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 рази.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"Сьогодні маєм рішення щодо стипендій - уряд запровадить зміни до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів фахової, передвищої та вищої освіти.
Це означає, що стипендії для студентів будуть збільшені", - сказав прем'єр, відкриваючи засідання.
За його словами, у закладах профтехосвіти стипендії збільшуються у 2,5 рази, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 рази.
Шмигаль додав, що останнє підвищення розмірів академічних стипендій відбувалось у листопаді 2017 року, тому, за його словами, "назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді".
Економічна правда
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