Стипендии для студентов будут увеличены – Шмыгаль
В учреждениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Сегодня имеем решение о стипендиях - правительство введет изменения в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального, перед высшего и высшего образования.
Это означает, что стипендии для студентов будут увеличены", - сказал премьер, открывая заседание.
По его словам, в учреждениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.
Шмыгаль добавил, что последнее повышение размеров академических стипендий происходило в ноябре 2017 года, поэтому, по его словам, "назрела настоятельная необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи".
Экономическая правда
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