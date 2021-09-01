Стипендии для студентов будут увеличены – Шмыгаль

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В учреждениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня имеем решение о стипендиях - правительство введет изменения в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального, перед высшего и высшего образования.

Это означает, что стипендии для студентов будут увеличены", - сказал премьер, открывая заседание.

По его словам, в учреждениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Шмыгаль добавил, что последнее повышение размеров академических стипендий происходило в ноябре 2017 года, поэтому, по его словам, "назрела настоятельная необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи".

Экономическая правда