Керуючий партнер GOLAW Валентин Гвоздій визнаний юристом року з корпоративного управління
4 червня пройшла урочиста церемонія нагородження переможців Юридичної премії 2021, під час якої керуючий партнер GOLAW Валентин Гвоздій отримав престижну винагороду "Юрист року з корпоративного управління".
"Успіх GOLAW – це успіх наших Клієнтів. Клієнти – найголовніше, що у нас є. Ми працюємо для Вас. Це надзвичайна честь та відповідальність бути удостоєним такої почесної нагороди.
Дякую нашій команді професіоналів, які стабільно демонструють високу експертність та ефективність на юридичному ринку.
Дякуємо юридичній спільноті за професійне визнання та здорову конкуренцію".
Валентин Гвоздій
Керуючий партнер GOLAW
Зазначимо, що GOLAW також стала фіналістом у 4 інших номінаціях, серед яких:
- Юридична фірма року у сфері оподаткування;
- Юридична фірма року у сфері White Collar Crime;
- Юридична фірма року з роботи з проблемною заборгованістю;
- Юридична фірма року у сфері трудового права.
"Юридична премія року" – щорічне дослідження українського юридичного ринку, яке проводиться спеціалізованим виданням "Юридична практика".
Номінаційна комісія премії обирає кращі юридичні фірми та провідних спеціалістів у більш ніж 40 категоріях, враховуючи, серед іншого, успішні угоди фірми, її фінансові показники та визнання на міжнародному рівні.
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