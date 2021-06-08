Керуючий партнер GOLAW Валентин Гвоздій визнаний юристом року з корпоративного управління

4 червня пройшла урочиста церемонія нагородження переможців Юридичної премії 2021, під час якої керуючий партнер GOLAW Валентин Гвоздій отримав престижну винагороду "Юрист року з корпоративного управління".

"Успіх GOLAW – це успіх наших Клієнтів. Клієнти – найголовніше, що у нас є. Ми працюємо для Вас. Це надзвичайна честь та відповідальність бути удостоєним такої почесної нагороди.

Дякую нашій команді професіоналів, які стабільно демонструють високу експертність та ефективність на юридичному ринку.

Дякуємо юридичній спільноті за професійне визнання та здорову конкуренцію".

Валентин Гвоздій

Керуючий партнер GOLAW