Управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий признан юристом года по корпоративному управлению

4 июня прошла торжественная церемония награждения победителей Юридической премии 2021, во время которой управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий получил престижную награду "Юрист года по корпоративному управлению".

"Успех GOLAW – это успех наших Клиентов. Клиенты – самое главное, что у нас есть. Мы работаем для Вас. Это чрезвычайная честь и ответственность быть удостоенным такой почетной награды.

Спасибо нашей команде профессионалов, которые стабильно демонстрируют высокую экспертность и эффективность на юридическом рынке.

Спасибо юридическому обществу за профессиональное признание и здоровую конкуренцию".

Валентин Гвоздий

Управляющий партнер GOLAW