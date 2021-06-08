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Управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий признан юристом года по корпоративному управлению

Вторник, 8 июня 2021, 11:30

4 июня прошла торжественная церемония награждения победителей Юридической премии 2021, во время которой управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий получил престижную награду "Юрист года по корпоративному управлению".

"Успех GOLAW – это успех наших Клиентов. Клиенты – самое главное, что у нас есть. Мы работаем для Вас. Это чрезвычайная честь и ответственность быть удостоенным такой почетной награды.

Спасибо нашей команде профессионалов, которые стабильно демонстрируют высокую экспертность и эффективность на юридическом рынке.

Спасибо юридическому обществу за профессиональное признание и здоровую конкуренцию".

Валентин Гвоздий

Управляющий партнер GOLAW

GOLAW также стала финалистом в 4 других номинациях, среди которых:

- Юридическая фирма года в сфере налогообложения;

- Юридическая фирма года в сфере White Collar Crime;

- Юридическая фирма года по работе с проблемной задолженностью;

- Юридическая фирма года в сфере трудового права.

"Юридическая премия года" – ежегодное исследование украинского юридического рынка, которое проводится специализированным изданием "Юридическая практика".

Номинационная комиссия премии выбирает лучшие юридические фирмы и ведущих специалистов в более чем 40 категориях, учитывая, среди прочего, успешные сделки фирмы, ее финансовые показатели и признание на международном уровне.

 

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Экономическая правда
Укр / Рус
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