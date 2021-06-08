Управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий признан юристом года по корпоративному управлению
4 июня прошла торжественная церемония награждения победителей Юридической премии 2021, во время которой управляющий партнер GOLAW Валентин Гвоздий получил престижную награду "Юрист года по корпоративному управлению".
"Успех GOLAW – это успех наших Клиентов. Клиенты – самое главное, что у нас есть. Мы работаем для Вас. Это чрезвычайная честь и ответственность быть удостоенным такой почетной награды.
Спасибо нашей команде профессионалов, которые стабильно демонстрируют высокую экспертность и эффективность на юридическом рынке.
Спасибо юридическому обществу за профессиональное признание и здоровую конкуренцию".
Валентин Гвоздий
Управляющий партнер GOLAW
GOLAW также стала финалистом в 4 других номинациях, среди которых:
- Юридическая фирма года в сфере налогообложения;
- Юридическая фирма года в сфере White Collar Crime;
- Юридическая фирма года по работе с проблемной задолженностью;
- Юридическая фирма года в сфере трудового права.
"Юридическая премия года" – ежегодное исследование украинского юридического рынка, которое проводится специализированным изданием "Юридическая практика".
Номинационная комиссия премии выбирает лучшие юридические фирмы и ведущих специалистов в более чем 40 категориях, учитывая, среди прочего, успешные сделки фирмы, ее финансовые показатели и признание на международном уровне.
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