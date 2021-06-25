Послуги психолога, няні та охорони: як Parimatch Tech завойовує позицію найкращого роботодавця в IT

У бенефіт-кафетерії доступні понад десять опцій, включно з турботою про здоров'я та доглядом за будинком.



Parimatch Tech запустила спеціальний кафетерій, де пропонує команді бенефіти на вибір.

Серед опцій — медичне страхування (чотири страхові компанії на вибір по дві програми), страхування родичів, тренажерний зал, купівля спортивного інвентарю, масаж, клінінгові послуги, стоматологія, сеанси із психологом, послуги няні, охоронних агентств та консультації юристів.

"За даними опитування Glassdoor, привабливі бенефіти — головний фактор для половини кандидатів у виборі місця роботи. Водночас чотири з п'яти співробітників оберуть додаткові можливості, а не підвищення зарплати. Ми в Parimatch Tech довгий час пропонували однаковий і досить базовий набір бенефітів для всіх, але, зробивши аналіз, зрозуміли, що "завдаємо добра": низка опцій банально не мала попиту. Тепер у рамках бенефіт-кафетерію ми даємо вибір, і кожен може знайти саме те, що йому потрібно. Одна з цілей такого підходу — полегшити життя команд під час дистанційної роботи завдяки послугам і сервісам", — зазначає Тетяна Давидова, Chief Talent Officer в Parimatch Tech.

За даними останнього дослідження компанії GRC, Parimatch Tech увійшла до десятки найкращих роботодавців України. Запуск нової програми бенефітів — іще один крок, щоб створити для команди більш комфортні умови роботи.



Бенефіт-кафетерій працює на базі HR-системи компанії. Для отримання компенсації потрібно лише заповнити необхідну інформацію в особистому кабінеті та прикріпити чек.

"Щоб визначити, які бенефіти надати на вибір, наша C&B-команда провела опитування: ми склали загальний список, попросили колег доповнити його своїми пропозиціями та вибрали 15 топових позицій. Далі провели тендери, підписали контракти. Ну і, звичайно, автоматизували процес, допрацювавши C&B-модуль нашої HR-системи", — коментує Ольга Щербина, Center of Expertise Head в Parimatch Tech.

Частину послуг у новій програмі компанія компенсує не в повному обсязі — наприклад, навчання та послуги психолога покриваються тільки частково. Це зроблено для того, щоб зберегти мотивацію використовувати сервіси максимально ефективно.

"Практика показує, що за умови повної компенсації програм навчання рівень залучення різко падає — якщо людина не платить за свій розвиток, то ставиться до процесу менш серйозно. А для нас важливо, щоб наші ініціативи дійсно допомагали розвиватися колегам", — підкреслює Дар'я Толочко, C&B Team Lead в Parimatch Tech.

З огляду на реалії пандемії, крім послуг і сервісів, на вибір Parimatch Tech надає низку бенефітів усім членам команди — медичне страхування, компенсацію частини витрат на навчання, а також офісне крісло додому.

Водночас формат бенефіт-кафетерію дозволяє зробити набір послуг і сервісів більш гнучким та корисним.

Якщо раніше співробітники використовували його опції всього на 40%, то нині показник досяг 90%.